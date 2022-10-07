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雲南動物園3黑熊翹腳做瑜伽 網笑：都是工讀生扮的

中國新聞組／北京7日電
一名女子到動物園遊玩，發現亞洲黑熊區有一隻四隻腳踏在地上秀肌肉，旁邊的同伴詭異睡姿躺地，還有一隻黑熊竟然躺平翹二郎腿。（視頻截圖）
一名女子到動物園遊玩，發現亞洲黑熊區有一隻四隻腳踏在地上秀肌肉，旁邊的同伴詭異睡姿躺地，還有一隻黑熊竟然躺平翹二郎腿。（視頻截圖）

三隻都是工讀生？一名女子到動物園遊玩，發現亞洲黑熊區的黑熊跟認知裡的熊很不一樣，有一隻四隻腳踏在地上秀肌肉，旁邊的同伴則是用詭異的睡姿躺在地上，最後遠方那隻黑熊竟然躺平翹二郎腿，爆笑的模樣讓不少網友看傻。

來源：YouTube

綜合媒體報導，雲南省昆明市一名田姓女子到昆明動物園觀光，走到亞洲黑熊展示區的時候目睹了讓她下巴都掉了的畫面，從田女拍攝的直擊影片可以看到，影片中第一隻黑熊用四隻腳撐著在地上秀肌肉，隔壁的熊竟然整隻躺下、前腳碰後腳在做伸展操。

最奇怪的還是第三隻熊，第二隻黑熊躺在地上做伸展操已經夠稀奇了，第三隻竟然睡到翹起二郎腿，遊刃有餘的模樣還以為牠醒著，殊不知其實這隻功夫黑熊早就睡著了，只是用一個奇怪的姿勢睡覺，讓田女忍不住笑出聲。

三隻奇特黑熊的影片曝光後吸引百萬人觀看，網友都被這些戲精黑熊的動作笑翻，留言表示「三隻都是人扮的」、「三隻都是工讀生」、「其實都已經成精了，牠們不是黑熊而是人類」、「這些黑熊怕不是來才藝表演給自己賺飼料錢的」、「那個翹二郎腿的太好笑了吧，是準備要武術對決了」。

動物園 肌肉 觀光

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