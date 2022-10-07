湖南鳳凰古城突封城 允滯留旅客明年「免費遊A級景區」

湖南湘西鳳凰古城6日突然宣布全域靜默，官方7日道歉並允諾遊客明年免費遊該縣A級景區。（取材自「鳳凰古城旅遊區」微信公眾號）

中國湘西地區的旅遊勝地鳳凰古城，7日突宣布「全域靜默」，當地官方為此向滯留的旅客致歉，希望他們「打開窗戶，聽風來風往，看雲卷雲舒」，並宣布滯留旅客2023年可以免費在該縣A級景區旅遊。

根據鳳凰古城旅遊區微信 公眾號消息，2022年10月6日，鳳凰縣在發現4例省外輸入新冠肺炎 陽性感染者之後，又在縣城區全員核酸檢測中發現1管混管新冠肺炎陽性。官方決定在縣城區臨時實施全域靜默管控。

官方並在7日發布「致留居鳳凰的遊客朋友」公開信，稱10月3日以來，「您穿著夏衣來到鳳凰，卻因新冠肺炎疫情 、鳳凰城緊急啟動臨時全域靜默措施而耽誤了既定行程，給您帶來諸多不便，我們深表歉意」。

信中並呼籲旅客在暫時留居鳳凰的時光裡，「靜下心來，安居室內，同時打開窗戶，聽風來風往，看雲卷雲舒，感受鳳凰古城的煙雨氣息、空靈氣度、神秘氣質」。

這封由鳳凰縣委旅遊工作委員會辦公室署名的公開信最後指出，「投我木瓜，報以瓊琚」。「我們鄭重承諾，所有因為本次疫情而滯留鳳凰古城旅遊區的遊客將免費享受2023年度鳳凰縣全境A級景區暢遊（遊客需提前向縣文旅局報備個人身份資訊，並錄入系統），誠邀您在戰勝疫情之後、春暖花開之時、您也方便的日子裡，再啟神秘之旅，再續湘西之緣」。