旅遊勝地紛傳疫情 湖南張家界急封城 禁遊客離境

張家界七十二奇樓。(取材自微信)

中國十一長假7日結束，多地新冠病例續增、採臨時靜默管控。繼雲南西雙版納持槍「大白」擋民，湖南張家界6日傳出1確診，當局臨時封城，有遊客稱遭防疫 人員拿走身分證，暫不准離開，大批遊客赴市府抗議；此外，同是遊客愛去的新疆 ，火車及巴士也因疫暫停，多地旅遊勝地被指已錯過旅遊黃金周。

媒體報導，湖南省張家界5日通知，永定區七十二奇樓有多名高風險人員活動軌跡，緊急追尋相關人員，進行「3天2檢」，通知還要求張家界所有人員「非必要不出省」、「非必要不出市」。

另據港媒明報報導，張家界6日上午發現1例確診，該感染者2日由南京飛往張家界，軌跡涉魅力湘西、天子山等景點；4日還曾到湘西州芙蓉鎮和鳳凰古城遊玩，另也傳出多名高風險人員出入永定區七十二奇樓。張家界管控火車站、機場等，數百名遊客的健康碼亦被賦「紅碼」無法離開，大批遊客步行到張家界市政府抗議。

湖南旅遊城市張家界市6日確診一宗個案，當局實施臨時封城措施。有網友發帖稱，徒步七公里、穿過隧道，逃離張家界武陵源。（取材自微博）

張家界永定區十個街道辦事處和武陵源區如臨大敵，景點、娛樂場所等暫停營業，學校、校外培訓機構暫停線下教學。

此外，據官媒6日報導，進出新疆自治區的火車及巴士已經暫停，民航旅客數量也被削減到了75%。自治區政府指出，採取防疫管控措施是為了「嚴格防止新冠病毒擴散」，但是並沒有提供更多細節。

美聯社指出，新疆的官員迫切地希望不要因為此輪疫情 而遭到上級指責。由於「再教育營」等一系列針對維族人的打壓措施，新疆一直受外界特別關注。另一方面，新疆近年來建立的龐大的監控系統，也讓疫情管控變得相對內地省分更為容易。

法媒指出，在20大上謀求連任的中國國家主席習近平，已經將「動態清零」防疫策略與自己的執政權威等同起來。在全球絕大多數國家都開始尋求與新冠病毒共存時，清零式防疫正在削弱中國經濟。而中國經濟本已受債務纏身的房地產業以及高企不下的青年失業率之困擾。