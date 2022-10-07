中國房地產蕭條… 富豪湧向新加坡狂買豪宅 占銷售2成

中國買家成新加坡豪宅最主要買家。（本報資料照片）

新加坡 自今年放開疫情管控措施恢復社會正常活動之後，驚異地發現，中國富人湧入新加坡的豪宅市場，瘋狂掃貨，成為購買新加坡豪宅的外國買家中的第一大主力。

路透報導，新加坡房地產 最新報告顯示，今年前八個月外國人購買新加坡房地產的交易總量已經接近新冠病毒大流疫爆發前的水平。其中排名第一的是中國買家，在這個八個月中，他們總計購買了932套私人公寓。

報告說，在價值500萬新加坡元(約2494萬元人民幣、350萬美元)以上的豪華公寓中，中國買家也是名列前茅，他們總共購買了81套，占銷售總量的約20%。

這份房地產銷售報告是行業觀察機構，房地產公司橙易產業（OrangeTee & Tie）編製的。

中國人購買的數量幾乎是第二大買家馬來西亞人的兩倍。美國買家排名第四，僅購買了34套。

排名前五的國家依次是中國、馬來西亞、印度、美國和印尼。

報導說，新加坡對世界各地的富人有著獨特的吸引力，主要原因是這個位於東南亞 的城市國家政治穩定、貨幣堅挺、而且還是富人們喜愛的資產避風港。此外，新加坡房地產行業一直在穩步升值，不像許多其他國家那樣大起大落。

報導指出，另外一個令中國買家對新加坡豪宅感興趣的因素是中國房地產業正在面臨一場深刻的信貸危機。相當數量的大型房地產開發商由於多年來擴張過度，再加上政府近年來收緊銀根，而紛紛陷入債務危機，整個行業的銷售出現斷崖式下跌，一片蕭條景象。

橙易產業的報告顯示，在6月，一名中國富人在新加坡中部一次購買20套豪華公寓，總價值8500萬新加坡元。還有一名中國富人花了6000萬新加坡元購置了4套公寓。

新加坡出售的家庭辦公室數量去年也出現了大幅度增長，從2020年年底的400套增加至去年的700套。買家中最知名的是中國投資公司復星國際的前共同創始人、億萬富翁梁信軍。