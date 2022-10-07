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海南海口爆疫情 全市靜態管理 全員禁外出 公共交通停運

中國新聞組／北京7日電
海南省疫情防控才剛進入常態化管理，近日又出現緊張情勢。海口10月6日緊急宣布全市靜態管理。圖為9月初海口工人接受核酸採樣。（新華社）
海南省疫情防控才剛進入常態化管理，近日又出現緊張情勢。海口10月6日緊急宣布全市靜態管理。圖為9月初海口工人接受核酸採樣。（新華社）

海南省又爆發疫情，海口市6日一早通報，為有效排除風險隱患，盡快阻斷疫情蔓延，自10月6日早上7時至晚上10時，全市實行臨時性全域靜態管理，全員非不要不得外出，公共交通全部暫停營運。另外，中國5日新增本土感染者破千例，涉及30個省份。

央視新聞報導，海口市新冠疫情防控工作指揮部公告：一、嚴格人員流動管理。全體市民要嚴格遵守靜態管理規定，所有鄉鎮（辦事處）、村（社區）、社區實施封閉管理，原則只保留一個出入口。全體市民非必要一律不外出。

二、重點單位嚴格管理。全市各級機關、事業單位除承擔防疫任務的工作人員外，均就地轉為社區志願者，向居住地所在社區報到，全面參與社區防疫工作和社區服務。所有企業一律居家辦公。除農貿市場、超市、藥店、醫院、餐飲類企業（只提供快遞外賣服務）等生活必需場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下繼續營業，其他公共場所、門店暫停開放營業。

三、實施交通管控。公車、計程車、網約車暫停營運，保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛憑證通行。

四、嚴格落實個人責任。全體市民按規定時間參加核酸檢測，出戶核酸檢測前要正確佩戴口罩，排隊時保持1米以上間距，核酸檢測後第一時間返回居家，不聚集、不流動。

另據中新社報導，中國5日新增新冠肺炎本土感染者1188例(確診+無症狀者)，日增本土感染人數創9月10日以來的新高，且波及範圍進一步擴大，涉及30個省份。新疆疫情后續發展仍具不確定性。

中國國家衛健委6日通報，5日中國新增新冠肺炎確診病例229例，其中境外輸入46例，本土183例(含50例由無症狀感染者轉確診病例)。新增無症狀感染者1108例，其中境外輸入103例，本土1005例。無新增死亡病例。

據官方通報，中國5日新增本土感染者1188例，日增本土感染人數自9月18日以來首次突破千例，且連續四天上升。上述感染者涉及30個省份，其中本土確診183例，來自20個省份：廣東37例，四川36例，內蒙古26例，重慶13例，陝西11例，江蘇和雲南各10例，山西8例，黑龍江5例，另11個省份各有個位數新增。

當日新增本土無症狀感染者1005例，自9月9日以來首次突破千例。

疫情 檢測 防疫

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