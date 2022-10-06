遛機械狗 打滾作揖、幫拿快遞引人注目

中國近來流行「遛機械狗」，圖為上海街道上的機械狗。（極目新聞）

中國多地出現「遛機械狗」現象，這種「機械狗」多為國產、具有自動跟隨和負重等功能，還可以做出轉圈、打滾和作揖等動作，在路上「遛狗」每每引起眾人注目。

來源：YouTube

極目新聞報導，近來社交媒體上不少人曬出「遛機械狗」的視頻，黑色、銀色、黃色的四足機器人出現在街頭，它能陪你散步、幫你拿快遞、等你下班。

機械狗出現在街頭，也成為眾人爭相拍攝的焦點。和寵物狗相同的大小和四肢，由主人牽繩，還可以做出打滾、作揖等多種動作，頭部的攝像頭除了可以識別障礙物，還可以智慧識別主人並跟隨。最有趣的場面莫過於，機械狗和寵物狗在街頭相遇，寵物狗流露出或好奇、或害怕的表情。

除了通體為金屬製作，機械狗似乎已經可以比肩寵物狗，甚至有網友列出了機械狗的多項優點：不買狗糧、不用疫苗 、沒有排泄、乖巧聽話又安靜，還有人問能否給機械狗裝上狗頭和毛絨皮膚。不過，也有人稱，不知道機械狗有什麼作用，不可愛也不會陪著你。

報導稱，普通消費者想擁有一隻機械狗並不難，電商 平台上有多個國產品牌都推出了機械狗產品，定價1.5萬元到10萬元人民幣（約2108至1.4萬美元）不等。

高工機器人產業研究所所長盧瀚宸表示，機械狗作為足式機器人的代表之一，目前算是比較早實現落地的產品，其集合機電軟算一體化，算得上是典型的硬科技產品。與真實寵物相比，機械狗的優勢在於具備指令型的交互功能，具備一定的科技性。

但就目前的技術而言，短板（缺點）也很明顯，比如智慧化程度，運動控制能力，交互的靈敏性和面對複雜場景的作業能力依然是問題。同時，機械狗更類似於電動玩具，一般來說電池續航時長多在40-50分鐘左右。

不過，盧瀚宸也指出，目前機械狗既有行業級場景應用，也有消費級場景應用，未來，如果核心關鍵技術得到突破，機械狗走進人們的生活會是大概率事件。