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老了不打麻將玩手遊 51歲成都大媽 攜手女兒奪電競冠軍

中國新聞組／北京6日電
楊秀蓉(右)和女兒一起玩遊戲。(取材自封面新聞)
楊秀蓉(右)和女兒一起玩遊戲。(取材自封面新聞)

手遊「王者榮耀」日前在中國舉行第六屆全國大賽，四川省成都的冠軍竟然是由一名51歲的大媽和女兒奪得，楊女士還用英雄「瑤」獲得了決賽MVP，讓網友驚呼「你永遠不知道跟你組隊的是誰」。

封面新聞報導，51歲的楊秀蓉表示，這次參加全國大賽在賽點奪冠，是女兒小浪浪送給她的一份特別的重陽節禮物，兩人因為遊戲改變了命運，不僅從農村搬到城裡，還保持著無話不談的和諧親子關係。

楊秀蓉在最後一場比賽中使用輔助英雄因為出色的發揮被系統評為MVP，讓她的臉都笑開了花。

楊秀蓉甚至還專門買了水冷散熱器連接手機進行遊戲。(取材自封面新聞)
楊秀蓉甚至還專門買了水冷散熱器連接手機進行遊戲。(取材自封面新聞)
楊秀蓉有很多拿手英雄。(取材自封面新聞)
楊秀蓉有很多拿手英雄。(取材自封面新聞)

楊秀蓉表示，當年還住在農村時，可以選擇的娛樂活動並不多，很多人都會打麻將，但「和村裡一些年齡更大的婆婆打麻將時，許多婆婆一旦輸牌就會沒完沒了地嘮叨，」楊秀蓉自曝不喜歡這樣的氛圍，所以也不怎麽打麻將。

2016年初，楊秀蓉看到女兒玩「王者榮耀」，自己也開始學著玩。楊秀蓉知道自己反應速度比不過年輕人，所以就專門給女兒打輔助，和女兒多年養成的默契讓她成為了遊戲裡的「金牌輔助」。她覺得和年輕人一起玩，拚腦子和操作，比和村裡的婆婆打麻將更「安逸」。

據報導，楊秀蓉女兒是遊戲直播主，楊秀蓉不僅是忠實觀眾，之後自己也嘗試直播，ID就叫「51歲大媽玩王者」；許多網友一開始看到楊秀蓉的段位，不相信是她自己操作的，事後才發現這位「大媽」確實是位高手。楊秀蓉說，經常有觀眾會教她打一些新英雄，而她使用遊戲裡英雄墨子的出裝和打法也被很多觀眾學習。

拿到冠軍後，楊秀蓉和女兒都把冠軍的截圖發了朋友圈慶祝，楊秀蓉發文寫，「我女兒帶我拿到冠軍！」有網友留言，「陪伴父母才是對父母最好的關愛」、「重陽節最特別的禮物」，有人則驚訝楊秀蓉手遊玩得流暢，直誇「你永遠不知道跟你組隊的是誰」、「真是別人家的媽媽了，洋氣」。

來源：YouTube

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