海天醬油再駁「雙標」 強硬聲明網友不買帳

海天味業在中國售賣的醬油被爆出含添加劑，外銷日本卻「零添加」，引起網友質疑。（取材自財智頭條）

有300年歷史的中國調味品老字號品牌、A股「醬油茅」之稱的海天味業最近被多個自媒體爆料稱，其在中國國內販售的海天醬油含多種食品添加劑，而日本 售賣的海天醬油卻是零添加。引發爭議之處在於國內外「雙標」，另一方面則是食品安全。雖然海天味業嚴正聲明並未雙標，但輿情卻沒有平息，海天味業陷入信任危機。

有網友和自媒體稱，海天醬油在中國國內和國外銷售的產品配料表不一樣，中國國內售賣的海天醬油含食品添加劑，有一堆化學名詞：谷氨酸鈉、三氯蔗糖、苯甲酸鈉等；而日本售賣的一款海天醬油的標示卻是零添加，只有水、大豆、食用鹽、砂糖、小麥。

有短影音博主稱，海天味業的醬油是「海克斯科技食品」。海克斯科技原本是一種遊戲用語，指魔法與科技的融合技術，被網友拿來比喻食品添加劑合成技術。

9月30日，海天味業發布聲明，稱公司產品所含的食品添加劑符合國家標準以及法規要求。這封聲明還提到，針對在事件中惡意造謠中傷海天品牌的短影音帳號，該公司已委派專業律師團隊調查取證，必將惡意造謠者、傳播者的法律責任追查到底。

不過，雙標的批評聲並未停止，海天味業10月4日晚間再度聲明稱，食品添加劑已經成為現代食品工業不可或缺的組成部分。食品添加劑廣泛應用於世界各國的食品製造中，各國對食品添加劑均有明確的法規標準，這些標準本身並沒有高低之分、優劣之別。

中國調味品協會10月5日亦發布《關於淨化市場環境，引導調味品企業高品質發展的聲明》。聲明稱「雙標」的傳言在網上瘋傳，對節日餐飲業和調味品市場造成嚴重影響，支援因輿情受到影響的調味品企業依法維權。

海天味業是中國調味品行業龍頭。華經產業研究院數據顯示，在中國，海天醬油的市占率高達15％，而李錦記、美味鮮的市占率相加為6％。目前在A股的市值約人民幣3,800億元。

這一次海天味業態度特別強硬，對此，有網友表示，「海天在囂張和傲慢的路上越走越遠……」。還有網友表示，「你選擇發聲明，我選擇不買」、「合不合法是你的事，吃不吃是我的事」。

來源：YouTube