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大幹30天 鄭州保交樓4成難復工 20大前政治秀恐難逃爛尾命運

中國新聞組／北京6日電
鄭州保交樓「大幹30天」，近四成難以按照官方時間表復工。(取材自微博)
鄭州保交樓「大幹30天」，近四成難以按照官方時間表復工。(取材自微博)

河南鄭州為了解決「爛尾樓」斷供危機，在9月6日提出要「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工。如今，一個月時限已到，但據業內人士披露，該市約百個停工樓盤中，近四成難以按照官方時間表復工。外界認為，這場二十大前的「政治秀」極有可能難逃爛尾命運。

6月底開始，中國多個省份出現樓市「停貸」，斷供潮蔓延超過100個城市。7月底，「保交樓」首次成為中央政治局會議內容。

財新網報導，鄭州9月6日推出「保交樓」專項行動推進至今，一些資不抵債的項目遲遲無法復工。還有一些建案雖然重啟施工，但救助資金不足，復工只是雇工人應付一下官方檢查，即所謂「表演式復工」。

停工問題龐雜，鄭州挽救爛尾樓難度極大。多名鄭州房企人士指出，當地大部分問題建案處於房屋已售但逾期交付狀態，且項目基本都是封頂以後爛尾。

根據法規，主體結構封頂，開發商就可以較大限度提取預售監管資金。因此，鄭州多數停工樓盤預售監管帳戶裡的資金幾乎都已被調用殆盡。

7月底，鄭州市政府提出設立房地產紓困基金，母基金規模暫定人民幣100億元，同時透過各區縣吸引不同類型社會資本共同出資，設立子基金。目前首批紓困基金已陸續投放到鄭州7個問題建案。

鄭州房企人士說，相關部門已經查清了各個停工建案後續保交樓所需建設資金，「但當下紓困資金有限，單個樓盤所能分配到的額度極少，無法覆蓋建設資金缺口」。

業內人士分析，如果鄭州樓市維持這種低迷態勢，數以百計停工建案就算一時獲得救助資金實現復工，一至兩個月後，當資金消耗完畢，依然可能出現二次停工。

自由亞洲電台報導，外界一直把鄭州「保交樓」視為政治秀。中國經濟評論員金山認為，這場政治秀也注定以爛尾告終。

金山指出，鄭州出現這種「二次爛尾」是在預料之中。整個樓市所需要的資金量太大。而當地出台的百億紓困資金簡直就是九牛一毛，「鄭州救樓市政治意義大於現實意義」。

金融學者司令表示，中國樓市面對的困局與部分房產開發商存在投機心態有關。開發商將資金用於新的樓盤，進行超前施工，如果資金不充裕，那麽寅吃卯糧的惡性循環，就永遠不可能停止。

鄭州 復工 紓困

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