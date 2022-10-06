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新疆烏魯木齊封城 3「吹哨人」被行政拘留

中國新聞組╱北京6日電
烏魯木齊要求各區縣人員暫不離烏，暫停全疆離疆客運列車。(取材自微博)
烏魯木齊要求各區縣人員暫不離烏，暫停全疆離疆客運列車。(取材自微博)

新疆烏魯木齊當局4日宣布多項封城措施，而在封城前一天，烏魯木齊公安局則通報，把三名「吹哨人」行政拘留，理由是三人「散布『烏魯木齊要封城』等涉疫情謠言」。

自由亞洲電台綜合媒體報導，烏魯木齊市4日發布「關於烏魯木齊市嚴防疫情風險外溢工作措施的公告」稱，鑒於當前的疫情形勢和外溢風險，限定烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏，又暫停全疆離疆客運列車。

據報導，在烏魯木齊封城前一日，該市公安局卻發通告，稱該市李某、譚某鳳及趙某三人，分別以「虛構事實擾亂公共秩序」及「尋釁滋事」罪名，處以行政拘留的處罰。

對於三名「吹哨者」被行拘，網民說：「謠言又變成遙遙領先的預言」，也有嘲諷「各省都獨立算了，免得封來封去，老百姓遭殃」。由於20大即將到來，有網民認為，「這不是在防疫，而是防止維吾爾人在20大期間出來吧」。

另外，貴州省畢節市日前爆發疫情，十一假期以來，畢節持續有病例出現，連續兩天發布的三則通報，點名28人。通報要求當地幹部特別是領導幹部要「汲取教訓、舉一反三」，破除「慵、懶、散、慢、浮、拖」作風積弊。

疫情 封城 公安

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