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「昨30°C今10°C」速凍… 多地一夜換季 民眾披被出門

中國新聞組／北京6日電
山東臨清一位騎電動車的小伙披著被子在等紅綠燈。(視頻截圖)
山東臨清一位騎電動車的小伙披著被子在等紅綠燈。(視頻截圖)

「昨天30°C，今天就10°C」，終結華南高溫，中央氣象台5日持續發布寒潮藍色預警，江南等地將迎來「斷崖式」降溫，有地區降溫幅度超過20°C，部分地區最高溫僅15°C(59°F)。有的地方「一夜換季」降下今年入秋後第一場雪，民眾換上長袖衣物，還有人披著被子出門。

香港01報導，受到強冷空氣影響，多地近日迎來「斷崖式」降溫，河南、湖北北部、安徽北部、江蘇北部等地最高氣溫均接近或打破10月上旬的最低紀錄。

內蒙古阿爾山、錫林郭勒，四川黃龍、四姑娘山，黑龍江漠河，吉林長白山，河北張家口，新疆喀納斯等地更是降下今年入秋後的第一場雪，變成銀裝素裹的世界。

對於這一波降溫，不少網民都表示「好冷」：「昨天30°C，今天就10°C，好冷」、「你在北方的寒夜裡大雪紛飛，我在南方的豔陽裡四季如春」；但不乏有廣東網民表示，「廣東仍然還是穿短袖吹空調呢」、「救救廣東地區的寶寶吧」。

極目新聞報導，河南斷崖式降溫，信陽3日最高氣溫38℃，突破歷史同期極大值，但在5-6日時，最高氣溫11℃左右，破了歷史同期極小值。河南嵩山海拔1400多米的峻極峰上，樹枝和樹葉上已經結冰。

河南駐馬店一位學生曬出多名同學披著被子下樓排隊的視頻，信陽一位網友也看到一位市民披著被子騎自行車經過。

山東臨清居民周姍姍3日還穿著短袖，4日就已經換上棉襖。她還在街上看到一位騎電動車的小伙披著被子在等紅綠燈，讓她更直觀地感受到降溫有多明顯。

報導指出，中央氣象台5日6時繼續發布寒潮藍色預警，江南大部、西南地區東部、華南北部、青海北部和東部等地部分地區將先後降溫4-6℃，局地降溫幅度可達8℃以上。

最低氣溫0℃線將位於華北北部至遼寧中部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北南部、河南南部至蘇皖北部一帶，南方的江南等地氣溫將會大範圍創下立秋後新低。

新疆烏魯木齊市市民日前在雪中出行。(中新社)
新疆烏魯木齊市市民日前在雪中出行。(中新社)

河南 高溫 電動車

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