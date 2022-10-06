十一火爆 遊客當韭菜？北京郊區、部分民宿價飆10倍

京郊民宿價格翻十倍，平時300元，十一假期變成3000元。圖為十一假期遊客出遊。(Getty Images)

中國十一假期本地遊、周邊遊需求大增，不少地區的住宿價格飆升逾十倍，有些北京 郊區的民宿 在平日一晚僅數百元，十一假期間一口氣漲到將近5000元人民幣(約702美元)。部分北京郊區民宿價格甚至已經接近馬爾地夫海景房，旅客形容自己像被當韭菜，「在家憋的難受，出來被宰的哭」。

綜合北京商報、新浪科技報導，十一假期，在某互聯網上班的蘭生，原計畫約幾個朋友去北京郊區放鬆個幾天，不料住宿價格卻把她嚇了一跳。

據報導，蘭生指出，本來想訂個偏遠點的民宿，結果十一全面漲價，不是一般的漲，平時不到1000元，都快變成5000元了，這是打算把一年的錢都通過十一期間補回來呀。最終她決定放棄郊區出行計畫，與朋友們在市內吃吃喝喝打發假期。

另一位網友對比了京郊民宿與海外住宿的價格：位於延慶的某地號稱是中國北方第一個民宿集群，因撲面而來的「Ins風」吸引許多遊客前往打卡。該民宿十一期間兩室一廳小院均價在4300元上下，價格直逼馬爾地夫海景房。

報導說，也有些區域從每晚300元漲到3000元，變成平常的十倍。

報導引述中國旅遊平台同程旅行公布的「十一假期首日旅行消費資料」，十一假期首日，北京、上海、深圳、杭州等城市周邊酒店和民宿價格較平日上漲明顯，部分郊區熱門度假酒店一床難求。

不過，在配套基礎設施、整體服務水準等還未得到相應提升的情況下，民宿每逢假期大幅漲價，已經引起了消費者的反彈。

在社交媒體上，對京郊民宿的吐槽不絕於耳。有網友表示，三倍工資加班三天，住不起一晚的京郊民宿；更是有網友認為，這幾年的非必要不出京，讓京郊民宿膨脹得摸不清自己定位了。