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防疫「殺雞用牛刀」? 雲南西雙版納封城 大白持槍對遊客

記者林則宏、陳政錄／綜合報導
雲南西雙版納傣族自治州宣布全州封閉，不少遊客被困當地機場，警察持槍與遊客對峙。(取材自微博)
雲南西雙版納傣族自治州宣布全州封閉，不少遊客被困當地機場，警察持槍與遊客對峙。(取材自微博)

十一長假已近尾聲，隨後將進入「20大時間」。為確保20大順利召開，目前新冠疫情較嚴重的地區紛自行升級防疫要求。內蒙古提出「殺雞用牛刀」，新疆暫停所有離疆客運列車；雲南西雙版納則臨時封控，上千受困西的民眾在機場內抗議，高喊「我要回家」等口號，現場維安人員竟持槍與抗議旅客們對峙。

雲南西雙版納州則於4日中午突然宣布，為嚴防疫情擴散蔓延，自當日14時起，「非必要不離州」，突如其來的新規定讓不少旅客措手不及。網上有多段影片顯示，4日當天，上千受困西雙版納的遊客在機場內抗議，高喊「我要回家」等口號，但現場維安人員竟持槍與抗議旅客們對峙。網上流出視頻顯示，警察持槍械、盾牌在機場大廳鎮壓遊客抗議，多人被暴力抓捕。 

據自由亞洲電台報導，當天網上傳出大量影片，片中指逾1500人被困於西雙版納機場，惹來民眾紛紛抗議，示威持續至深夜。現場有人控訴機場突然被封，有航班已抵達，亦被當局禁止登機；亦有人批評就算符合官方開出的「離州條件」也不准走，要求官方交代離開的具體安排卻無回音。

據報導，另有多條影片稱「『大白』機場持槍鎮壓」，視頻顯示有大批身穿白色防疫服裝、裝備著衝鋒槍和盾牌等武器裝備的武裝警察在機場維穩。有遊客質問：「這是要殺平民嗎？」、「要殺人嗎？」也有多位女士對「持槍大白」理論，哭訴：「我們只是普通老百姓，這裡有小孩，你們要做什麼？你們現在這樣是什麼意思？你們不是應該保護我們的嗎？」 

另有影片顯示，現場當日晚上當局派出大量警察包圍民眾，抓捕多名遊客，並強行拉上旅遊巴。片中傳來尖叫聲，有人大喊「警察打人呀！」

相關影片目前在微博等社交平台被封鎖，有人轉載到海外推特上，呼籲關注事件。

官方4日通報，新增970例新冠感染者，其中內蒙古、新疆、雲南、四川、廣東等地感染人數較多。各地在長假即將結束前，紛緊縮防疫規定，規定從疫區（中高風險區）返回的人員必須進行七天集中或居家隔離。北京更規定，嚴禁七天內出現疫情的縣市區旗人員進返京。

內蒙古自治區黨委書孫紹騁近日要求，要堅持「殺雞用牛刀」，提升防控等級，防止擴散、外溢，尤其不能外溢到北京。

西雙版納機場4日出現維安人員持槍與抗議民眾對峙。(取材自推特)
西雙版納機場4日出現維安人員持槍與抗議民眾對峙。(取材自推特)

機場 警察 防疫

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