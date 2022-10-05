中國奧運金牌美少女「停止訓練發福5公斤」遭網友霸凌

管晨辰在東京奧運擊敗美國體操天后拜爾絲奪下女子體操平衡木金牌。(取材自微博)

一年前東京奧運 體操項目平衡木決賽，中國美少女管晨辰像仙子一樣飛騰跳躍，做出連串高難度動作，擊敗美國體操女王拜爾絲（Simone Biles）和隊友唐茜靖，奪得金牌，表現一鳴驚人。有誰料到一年後，她竟暴增五公斤，在槓木上再也飛不起來？更慘遭網友謾罵攻擊：「快減肥。」

香港01報導，正當粉絲期待管晨辰繼續在國際賽場和2024巴黎奧運大放異彩時，卻發現她一年內身材暴增五公斤，在擅長的平衡木再也跳不起來。

年滿18歲的前中國體操女將管晨辰，因奪金後身形走樣，遭到中國網友謾罵攻擊。(取材自微博)

報導指出，日前有網友赫然發現，管晨辰將社交媒體個人簡介更改為「前中國國家隊體操運動員 」，還自稱「一個即將成為大學生的胖胖管」，細看她分享的照片，原來的苗條身型消失不見，變成一個微胖女孩，在平衡木上不再靈巧輕盈，不能再跳躍飛騰。

另據鏡週刊綜合中國媒體報導，管晨辰目前處於半引退狀態，將重心放在學業上。管晨辰在停止訓練後，外表似乎有些發福，遭到網友惡意攻擊。

據報導，由於管晨辰先前在開學季接連的貼文，包含透露至浙江大學報到、分享在校園生活的影音，加上她的社群 帳號簡介已改為「前中國國家體操隊運動員」，使她即將退役的傳聞一度登上熱搜。

管晨辰上個月終於正面回應，表示自己「在退役的路上」，已經沒在訓練了，將會以學業為主，透露提交的退役申請尚未獲得中國官方同意。

管晨辰在東京奧運擊敗美國體操天后拜爾絲奪下女子體操平衡木金牌。(取材自微博)

不過管晨辰似乎早有退役的想法，因為她自東奧後身形明顯有了變化，讓本就有點嬰兒肥的她看上去更像是發福，一度引來網友攻擊，不斷要她減肥，甚至有報導稱她在一年內胖了五公斤，連基本的體操動作都無法完成。

如今管晨辰年滿18歲，獲得保送進入浙江大學就讀，再度有網友質疑公平性，更有人懷疑從小就一直在練體操的選手，是否有足夠知識水平銜接大學教育。不過類似退役選手的保送案例，在中國確實受到相關規定背書。