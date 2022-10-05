中國奧運金牌美少女「停止訓練發福5公斤」遭網友霸凌
一年前東京奧運體操項目平衡木決賽，中國美少女管晨辰像仙子一樣飛騰跳躍，做出連串高難度動作，擊敗美國體操女王拜爾絲（Simone Biles）和隊友唐茜靖，奪得金牌，表現一鳴驚人。有誰料到一年後，她竟暴增五公斤，在槓木上再也飛不起來？更慘遭網友謾罵攻擊：「快減肥。」
香港01報導，正當粉絲期待管晨辰繼續在國際賽場和2024巴黎奧運大放異彩時，卻發現她一年內身材暴增五公斤，在擅長的平衡木再也跳不起來。
報導指出，日前有網友赫然發現，管晨辰將社交媒體個人簡介更改為「前中國國家隊體操運動員」，還自稱「一個即將成為大學生的胖胖管」，細看她分享的照片，原來的苗條身型消失不見，變成一個微胖女孩，在平衡木上不再靈巧輕盈，不能再跳躍飛騰。
另據鏡週刊綜合中國媒體報導，管晨辰目前處於半引退狀態，將重心放在學業上。管晨辰在停止訓練後，外表似乎有些發福，遭到網友惡意攻擊。
據報導，由於管晨辰先前在開學季接連的貼文，包含透露至浙江大學報到、分享在校園生活的影音，加上她的社群帳號簡介已改為「前中國國家體操隊運動員」，使她即將退役的傳聞一度登上熱搜。
管晨辰上個月終於正面回應，表示自己「在退役的路上」，已經沒在訓練了，將會以學業為主，透露提交的退役申請尚未獲得中國官方同意。
不過管晨辰似乎早有退役的想法，因為她自東奧後身形明顯有了變化，讓本就有點嬰兒肥的她看上去更像是發福，一度引來網友攻擊，不斷要她減肥，甚至有報導稱她在一年內胖了五公斤，連基本的體操動作都無法完成。
如今管晨辰年滿18歲，獲得保送進入浙江大學就讀，再度有網友質疑公平性，更有人懷疑從小就一直在練體操的選手，是否有足夠知識水平銜接大學教育。不過類似退役選手的保送案例，在中國確實受到相關規定背書。
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