開賣衛生巾 「高鐵專供」獲肯定…網民：發聲真的有用

一名女網友曬出了她在高鐵上買到的衛生巾。（取材自界面新聞）

一名女子日前坐高鐵突來月經，卻未能在高鐵上買到衛生巾。當時客服稱衛生巾屬私人物品，並未售賣，相關議題引發討論。近日，一名女網友曬出她在高鐵上購買到的衛生巾照片，上面印著「高鐵專供」字樣。網民表示肯定，「發聲真的很有用。」

綜合媒體報導，一名女網友3日在小紅書 上曬出她在高鐵上購買的衛生巾照片，她說，自己正在高鐵上，生理期突然提前，結果向乘務員求助，購買到了衛生巾，而且乘務員表示，是當日開始發售的。女網友表示，她是3日上午搭乘上海開往廈門的D字頭列車上購買到的

照片中，這名網友賣到的衛生巾包裝上印製著「高鐵專供」字樣，是五片裝的日用夜用組合，售價20元（人民幣，下同，約2.8美元）。查詢該衛生巾生產廠家發現，其在天貓、京東上均有品牌專營店鋪，店鋪品牌介紹顯示，該品牌初創於1940年，2021年在中國上市。

鐵路客服指出，這位網友在高鐵上買到的衛生巾，應為個別車組提供的服務，目前沒有高鐵官方統一售賣衛生巾的說法。有需要的乘客可求助列車上的列車員或其他乘客，如果有就一定會提供幫助。每個鐵路局和客運段的售貨要求不同，可能有個別車組提供服務，目前暫未收到品牌與高鐵官方合作的通知。

不過，目前上海局管內部分列車已開始售賣衛生巾。上述女網友搭乘的列車，就是所屬中國鐵路上海局，從南京南開往贛州，途徑上海、杭州、福州、廈門等地。

此外，重慶客運段成渝高鐵2021年9月的消息就顯示，列車上常備的安心箱內就已放置了衛生巾。安心箱內還有哺乳巾、老花鏡、數據線、針線盒等用品。