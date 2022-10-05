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南京大屠殺9倖存者集體慶生 「要好好活看國家越來越好」

中國新聞組／北京5日電
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館4日邀請9位倖存者以及他們的後代，一起描壽桃、聽白局、聊今夕變化，共度重陽節。（新華社）
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館4日邀請9位倖存者以及他們的後代，一起描壽桃、聽白局、聊今夕變化，共度重陽節。（新華社）

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館10月4日舉行「銘記歷史記憶、守護歷史證人——2022年重陽節南京大屠殺倖存者慰問活動」，為南京大屠殺9位倖存者集體慶生祝壽；倖存者薛玉娟在即將迎來百歲壽辰之際動情地說，「我一定要好好地活，看我們國家越來越好。」

大公報報導，老人們穿著唐裝、聽白局（南京曲種）、描壽桃、聊今夕變化，他們寄語年輕一代在珍惜當今幸福生活的同時，也不要忘記過去的苦難歷史，並以史為鑑奮發圖強。

重陽節是農曆九月九日，「九九」諧音是「久久」，報導指出，紀念館選擇這一天為老人們集體祝壽，意在祝願老人們幸福健康快樂地生活長長久久；王義隆、薛玉娟、謝桂英、葛道榮、艾義英、夏淑琴等9位倖存者老人，以及他們的後代、紀念館工作人員圍坐在一起，歡聲笑語不斷。

報導稱，9位倖存者平均年齡在92歲以上，其中最年長的王義隆和薛玉娟老人已經99歲，即將迎來百歲壽辰；兩位老人代表倖存者切生日蛋糕，大家同唱生日祝福歌，祝老人們「福如東海、壽比南山」。

1937年12月日軍攻佔南京時，薛玉娟被日本兵用刺刀刺傷胸部，在母親求饒下才逃過一劫，她父親的右腿也被日本兵刺傷。「我最大的願望就是希望祖國更加強大，我們再也不要被別人欺負。」薛玉娟感慨地說，「我一定要好好地活，看我們國家越來越好。」

96歲的倖存者葛道榮老人也非常激動地說道：「今年是建黨101周年，又逢新中國73歲華誕，我們度過了一個難忘的生日，衷心感謝紀念館對我們的關心和照顧。」據報導，他回憶起10歲那年，日軍攻占南京後他和家人到金陵女子大學難民區避難時，在他的腿上戳了一刀。沒有一起逃到難民區的叔叔，幾天後就被發現慘死在自己家中。撫今追昔，葛道榮告誡年輕一代珍惜當今的幸福生活，同時也不要忘記過去的苦難歷史。

報導說，94歲的倖存者艾義英老人感懷往事，眼眶不經覺間就濕潤了。「想當年，爸爸去世了，媽媽帶着我們吃了上頓沒下頓。如今祖國強大了，生活幸福，死去的同胞如果能活到今天，過上今天這樣的安穩日子該多好！」她說道。日軍攻佔南京時，艾義英的父親、叔叔、堂哥等7位親人都被殘忍殺害。

此外，9位倖存者老人在手印盒中按下手印並簽名，這些手印將被紀念館永久收藏，半生苦難，半生家國，被拓進一枚枚鮮紅印記裡，留下歷史記憶、傳遞歷史真相。

9位南京大屠殺倖存者共度重陽節，圖為老人們在手印盒中按下手印並簽名，留存歷史記憶...
9位南京大屠殺倖存者共度重陽節，圖為老人們在手印盒中按下手印並簽名，留存歷史記憶。（新華社）

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