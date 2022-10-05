20大維穩？ 抖音直播禁粵語 多名主播拍片「聲討」 有人宣布退出

中國最大的短影音平台抖音，近日遭控直播間禁用粵語。(抖音短片截圖）

中國最大的短影音平台抖音 ，近日遭控直播間禁用粵語，輕則中斷直播，重則禁播封號，引發許多粵語主播反彈，有人憤而退出抖音。分析指可能因為臨近中共20大 的「大時大節」，抖音擔心出事。

網路社群 訊息顯示，抖音2020年一度禁止使用粵語直播，其後逐步恢復正常，近日突然又全面封禁粵語，但中國其他方言直播未受影響，因而引發多方議論與揣測。

中央社綜合羊城網、港媒報導，最近，相當多的粵語主播拍片「聲討」抖音，指「抖音禁粵語」。

擁有逾460萬粉絲的抖音網紅「廣東靚仔風少」9月30日拍片現身說法，稱在抖音直播間講粵語，系統會彈出「直播中包括無法識別的語言和文字」的提醒，如果不改用普通話，將輕則中斷直播，重則被禁播封號。

風少說，抖音有功能自動為粵語語音配製字幕，但封鎖粵語主播帳號時竟以「無法識別語言」作為理由，非常荒謬。他指出，大多數廣東網友使用粵語，人數逾億，比很多國家的人口還要多，而且廣東網友數量全國第一、網購消費力全國第一。既然抖音如此落後，他宣布退出抖音平台。

風少憤而退出抖音，有廣東網友強調「廣東人可以沒有抖音，但是一定要有粵語」，獲得近萬網友按讚支持。

據報導，9月29日，前亞洲小姐羅霖用粵語在抖音進行情感談話類直播，結果聊著聊著，系統就出現「直播畫面被遮罩」的訊息，並提示「直播中包含無法識別的語言或文字，直播多語言識別能力在完善中，將盡快支援多種方言和語種。」

不少粵語帶貨主播也在直播期間遇到類似的情況。還有主播在直播間播放粵語歌「光輝歲月」，也被平台中斷。

更慘的是，生活搞笑類主播「琴教授」發影片稱，因在直播中說粵語，帳號封禁24小時。

「抖音直播行為規範」並沒禁用方言直播的明確規定。有主播找到抖音線上客服回應表示「主播可在直播間正常使用粵語直播，平台並不會因為主播講粵語就進行處罰」。

還有主播打電話給抖音客服，當被問及為什麽不能在直播間講粵語時，客服回答「沒有這種情況」。

抖音近日為何對粵語開刀，眾說紛紜，分析多指向，可能是抖音懂地方語言的審核人員不足，另一方面是臨近「大時大節」，平台擔心出事故，但這兩點都不便明說，因此乾脆採取更嚴厲的稽核原則。

抖音直播間這種「禁粵語」的情況是否還會持續，又將持續多久，其真實的原因又是什麽？如果抖音沒有明確及時地提供答案，恐怕將會令越來越多的粵語主播和粉絲逐漸流向其他平台。