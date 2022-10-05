「七上八下」 政治局18委員料半數離任

中共一中全會將在20大結束後的次日舉行，屆時將選出25名政治局委員。港媒報導，若按慣例，除7名常委，現任18名委員有約一半將離任，圖為中共中央政治局。（央視畫面截圖）

中共20屆一中全會將在20大結束後的次日舉行，屆時將選出25名政治局委員。港媒報導，若按慣例，除7名常委，現任18名委員有約一半將離任，報導並點名政法委副書記兼公安 部長王小洪、政協副主席兼發改委主任何立峰及新疆 書記馬興瑞等人可望更上層樓。

另針對海外出現中南海政變等傳言，旅居美國的中國問題專家鄧聿文在美國之音中文網發表評論指，許多人看不到中南海遊戲規則早已改變，「習近平 沒有對手」，傳謠者的看法和思維模式還停留在以前。他表示，習有意識地將自身和其他政治局成員拉開距離，「中共官僚也許有膽量反習，但絕無膽量反黨，離開了黨，什麼都不是」。

香港明報指出，現任政治局除7名常委外，其餘18人若按「七上八下」（67歲及以下可續任、68歲及以上退休）慣例，約有半數將離任。其中，王小洪、何立峰、馬興瑞分別肩負安全、經濟和邊疆等重任，且有能力輔助最高領導人應對中國當前面臨的嚴峻複雜形勢，3人仕途發展備受關注。

王小洪現年65歲，早年在福建公安系統工作。明報引述消息來源稱，1993年，王小洪出任福州市公安局副局長，與時任福州市委書記習近平產生交集，二人在福州「合作無間」。有消息稱，王小洪將接替郭聲琨，出任中央政法委書記。

何立峰現年67歲，同樣是當前官場重要的「閩系」官員，與習近平在福建共事長達17年。何立峰目前是有「小國務院」之稱的發改委負責人，又是習信賴之人。報導預期，他可望接替劉鶴出任副總理。

馬興瑞現年63歲，早年在航空工業領域任職。2013年，他空降廣東擔任省委副書記，後出任深圳市委書記、廣東省長，去年任新疆書記。報導提到，他屬學者型官員，相對務實。