「七上八下」 政治局18委員料半數離任
中共20屆一中全會將在20大結束後的次日舉行，屆時將選出25名政治局委員。港媒報導，若按慣例，除7名常委，現任18名委員有約一半將離任，報導並點名政法委副書記兼公安部長王小洪、政協副主席兼發改委主任何立峰及新疆書記馬興瑞等人可望更上層樓。
另針對海外出現中南海政變等傳言，旅居美國的中國問題專家鄧聿文在美國之音中文網發表評論指，許多人看不到中南海遊戲規則早已改變，「習近平沒有對手」，傳謠者的看法和思維模式還停留在以前。他表示，習有意識地將自身和其他政治局成員拉開距離，「中共官僚也許有膽量反習，但絕無膽量反黨，離開了黨，什麼都不是」。
香港明報指出，現任政治局除7名常委外，其餘18人若按「七上八下」（67歲及以下可續任、68歲及以上退休）慣例，約有半數將離任。其中，王小洪、何立峰、馬興瑞分別肩負安全、經濟和邊疆等重任，且有能力輔助最高領導人應對中國當前面臨的嚴峻複雜形勢，3人仕途發展備受關注。
王小洪現年65歲，早年在福建公安系統工作。明報引述消息來源稱，1993年，王小洪出任福州市公安局副局長，與時任福州市委書記習近平產生交集，二人在福州「合作無間」。有消息稱，王小洪將接替郭聲琨，出任中央政法委書記。
何立峰現年67歲，同樣是當前官場重要的「閩系」官員，與習近平在福建共事長達17年。何立峰目前是有「小國務院」之稱的發改委負責人，又是習信賴之人。報導預期，他可望接替劉鶴出任副總理。
馬興瑞現年63歲，早年在航空工業領域任職。2013年，他空降廣東擔任省委副書記，後出任深圳市委書記、廣東省長，去年任新疆書記。報導提到，他屬學者型官員，相對務實。
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