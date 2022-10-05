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十一假期嚴防疫 部分地區再現層層加碼

中國新聞組／北京5日

正值十一假期，在嚴格執行的新冠清零政策下，被畫為低風險區的民眾外出或返鄉仍面臨防疫的層層加碼要求，有地區甚至出現防疫規定可以「討價還價」的狀況。

財新網報導，多名在十一假期返鄉的民眾說，儘管他們的出發地被歸類為低風險區，到達目的地後僅須展開「三天兩檢」措施，但實際上均被要求實施七天的集中隔離。

報導引述在深圳寶安區西鄉街道低風險區域返鄉的李明（化名）說，他在9月30日抵達湖北武穴市，作為外省抵鄂人員，李明應該開展落地檢，並採取「三天兩檢」措施，但他卻被駐村幹部要求集中隔離。

報導指出，聯絡李明的駐村幹部說，接到省裡的指示，要求其集中隔離，並於2日晚間將其送至武穴市第二人民醫院集中隔離。李明從原本的僅需「三天兩檢」，到經歷「五天集中隔離+兩天社區健康隔離」，難以在假期結束前返回工作地。

另據中國數字時代報導，微信文章「我與網格員鬥爭24小時！從方艙集中隔離七天變成了三天兩檢」的作者「梅驍」敘述他在十一假期間，從四川成都市錦江區回到河北省邢台市新河縣時，遭網格員要求入住「方艙」七天。她堅持自己來自「低風險區」，並跟網格員展開24小時拉鋸戰，以通電話方式「討價還價」抵達目的地以後是要採「三天兩檢」、「七天五檢」或是集中隔離的過程。

「梅驍」向多個公營部門投訴不果，最終向國務院客戶端投訴地方「過度防疫」才成功爭取「三天兩檢」不用隔離。

這名作者說，最讓他驚訝的不是「即便從低風險區回來，也要進方艙集中隔離七天」這件事，而是「網格員（當地小區人員）口中的防疫規定居然是可以討價還價的」。

財新網的報導也指出，部分已經出現疫情的地區管控力度加大，「一刀切」現象再現。

例如四川省眉山市9月30日新增2例無症狀感染者，當地隨即加強社會面管控，眉山市東坡區全體居民除核酸檢測、就醫等特殊需求外，原則上居家，客運等班車全部暫停。

報導引述眉山某學校職工表示，過去三天，學校每天上午6點開始鳴喇叭，對宿舍滾動播放核酸檢測通知，並稱不做核酸者，就要通報批評或是帶走隔離。

防疫 檢測 國務院

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