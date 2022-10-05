3天破500例 內蒙古呼和浩特：非必要不離呼市

內蒙古呼和浩特市突增疫情，市民進行核酸檢測。（中通社）

內蒙古呼和浩特市近來疫情 突增，1日至3日已破500例。呼市4日通報，3日呼和浩特市單日新增本土陽性感染者369例，中、高風險區增至92個，學校傳播鏈至少32人感染。另外，由於3日新增兩名無症狀感染者，海南三亞進行全員核酸篩查，部分區域三天三檢。

騰訊新聞報導，呼和浩特市疾控中心主任劉智利表示，10月3日0至24時，呼和浩特市新增新冠肺炎本土確診病例144例、無症狀感染者225例。

截至10月3日24時，呼和浩特市累計報告確診病例265例、無症狀感染者248例。截至目前，全市共有高風險地區78個、中風 險地區14個。

人民日報健康報導，據呼和浩特市衛生健康委員會官網公布的本土陽性感染者活動軌跡，自10月1日以來，呼和浩特此輪本土疫情中存在一條較為清晰的學校疫情傳播鏈，已致至少32人確診。

騰訊新聞報導，劉智利稱，呼和浩特市方艙醫院已搭建完畢，並儲備方艙醫療隊醫生201名、護士794名。目前，已由有抗疫經驗的117名醫護人員組成第一支入艙醫療隊。

當地已宣導廣大市民非必要不離呼市，跨市流動須持48小時內兩次核酸陰性證明，兩次核酸檢測 需間隔24小時以上。

另據央視新聞報導，由於3日新增兩名無症狀感染者，海南省三亞市對所有居民和遊客進行全員核酸篩查，並對海棠區部分區域實行臨時性管控措施。

三亞市疫情防控工作指揮部4日早上7時至中午12時開展全員核酸篩查；篩查範圍包括三亞市全域所有居民和遊客。

未在10月4日12時前完成核酸採樣的人員將被賦黃碼。完成一次核酸檢測且為陰性的，轉為綠碼。

另外，根據三亞市海棠區當前疫情形勢，經專家組研判，海棠區疫情防控指揮部決定，對部分區域從10月4日至10月6日實行臨時性管控措施。所有人員按照規定參加核酸檢測，嚴格實行「三天三檢」。

另據封面新聞，三亞市委書記周紅波說，近期疫情多地頻發，十一假期及前後人員流動增加，加大了疫情傳播風險，防控形勢嚴峻複雜。他要求，要做到快篩、快轉、快排、快管，嚴守不發生疫情規模性反彈底線。