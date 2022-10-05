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疆疫外溢成破口 停客運列車 外媒：過度消殺 13維族亡

中國新聞組／北京5日電
新疆自治區皮山縣居民和官員表示，當地至少有13名維吾爾人因噴灑消毒劑對抗新冠疫情而中毒致死。圖為新疆烏魯木齊環境消毒。（中新社）
新疆自治區皮山縣居民和官員表示，當地至少有13名維吾爾人因噴灑消毒劑對抗新冠疫情而中毒致死。圖為新疆烏魯木齊環境消毒。（中新社）

新疆本輪疫情持續兩個月仍未「動態清零」，官員稱是史上防控難度最大的重大突發公共衛生事件。由於疫情嚴重外溢，形成各省區破口，新疆自治區政府表達歉意。在20大召開之前，已暫停全疆離疆客運列車。另外，因為過度噴灑消毒劑，外媒指出至少有13名維吾爾人因此中毒死亡。

衛健委通報，4日新增本土病例223例，其中內蒙古64例、廣東34例、四川32例等。無症狀感染者747例，其中內蒙古243例、新疆91例、天津57例。

新疆4日召開疫情防控工作新聞發布會，自治區政府副主席劉蘇社指出，這一波疫情起於7月30日，在短時間內傳播蔓延至37個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是「新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件」。

他說，到8月底疫情得到了有效控制。但「由於部分地區產生鬆懈麻痹思想」，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈。烏魯木齊市、伊犁州伊寧市、巴州庫爾勒市等地近日陽性感染者增加較多。

劉蘇社說，新疆此輪疫情造成本地區疫情傳播，同時也發生向多個省區市外溢的情況，特別是近幾天外溢情況還比較嚴重，給兄弟省區市疫情防控工作添了麻煩，影響了全國疫情防控大局。在此，他向相關省區市表示深深的歉意。

為了防止疫情風險持續外溢，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部晚間發布公告，公告中稱：烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。

為了嚴防鐵路、公路、民航外溢風險，鐵路暫停全疆離疆客運列車。公路則繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務，民航則要求執行疆外航班的客座率控制在75%以內。

劉蘇社指出，核酸檢測是疫情防控工作中的最大短板。當地核酸能力依然不足，另外，部分的核酸採樣人員為非專業人員，不但操作不確實，還因防護不當被感染，也成為疫情傳播風險。

自由亞洲電台報導，新疆自治區皮山縣傳出村莊至少有12人或13個因抗疫消毒劑中毒身亡。

據匿名線報稱，當地為了消毒大量噴藥，維族居民告訴自由亞洲電台說：「政府在每一戶人家的屋頂和庭院噴藥消毒，結果所有居民都昏厥過去，而政府沒有任何人把他們送去就醫。」

一名負責管理村內十戶人家的地方幹部說：「我聽說大概有12或13個人（身亡）…事情發生在9月20日。」

20大臨近，新疆烏魯木齊突遭封城，市民不准出城，還暫停了所有離疆客運列車。（Ge...
20大臨近，新疆烏魯木齊突遭封城，市民不准出城，還暫停了所有離疆客運列車。（Getty Images）

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