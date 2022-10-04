房企搶「銀十」 成交禮、特惠房…花式大促拚了

「金九銀十」是房企搶收市場、完成年度指標的關鍵時機，今年房企折扣力度普遍較大、特惠房源數量更多。（中新社）

中國「銀十」是房企完成年度指標的關鍵時機，在「金九」表現不佳後，各大房企摩拳擦掌，在十一長假期間加快推貨節奏。與往年相比，房企今年折扣力度普遍較大、特惠房源數量更多。

每日經濟新聞報導，作為傳統的銷售季，「十一」本就是各大開發商花式大促的競技場。據不完全統計，今年「十一」期間，不少房企聯動全國各項目推出打折優惠，紛紛通過成交禮、到訪禮、特惠房源和贈送車位等方式吸引購房者，連不少平時優惠折扣比較少的房企，也趁機打出促銷王牌。

雅居樂多城聯動，在全國各地開展各具特色的購房優惠活動。 如在成都，雅居樂錦尚雅宸相繼推出11號樓清棟專場，五棟樓限時特惠等活動；在海南，雅居樂清水灣項目則一口氣推出了五重購房禮，包括三天兩晚海灣遊、成交專屬獎勵等大禮；在北京 ，雅居樂富春山居項目也拿出了五重硬核豪禮，比如8.5折鉅惠、成交即送兩年物業費、一口價特惠房、付款10%即可簽約並享受無憂退房保障等。

敏捷集團開啟了「10惠到底真給利」金秋置業季活動， 通過10大給力購房福利 ，鉅惠房源、來訪抽好禮、成交砸金蛋……助力置業者實現安居夢。

卓越集團發起「鉅惠黃金周， 超級房展匯」的重磅活動，線下場館活動及線上卓小房全新平台發布，抄底秒好房、歡樂暢十一兩不誤。

湖南保利啟動「超級王牌購房計畫」， 包括300套特價房，最低首付僅3萬元人民幣（約4200美元）起，部分樓盤可以享受收樓後再供樓……。針對業主，保利還推出專屬「和卡」，憑借該定制權益卡，保利業主可享保利旗下酒店、休閒、養老、租房、購物及購房六大專屬福利。

此外，國慶期間， 中國電建地產購房福利大放送， 七大區域30餘城多盤聯動優選好房大放價，重磅好禮送不停，並展開「花式鉅惠」，優惠涵蓋首付、特惠、折扣、物業費、推介傭金等方方面面。

房企花式營銷的背後是對業績提振的渴望。根據中指研究院數據， 2022年1-9月，重點房企銷售降幅連續四個月收窄， 呈現弱復甦趨勢， TOP100房企銷售額均值為540.8億元人民幣，同比下降45.1%，不過降幅較上月收窄1.1個百分點。