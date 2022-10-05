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重金防疫 河南沈丘檢舉確診者 獎賞5萬 發現紅碼5百

記者陳言喬／綜合報導
河南沈丘縣大手筆獎勵檢舉染疫者。圖為北京市的公廁要如廁得掃碼登記。( 中新社)
河南沈丘縣大手筆獎勵檢舉染疫者。圖為北京市的公廁要如廁得掃碼登記。( 中新社)

中共20大前，各地嚴控疫情，部分地區提出高額獎勵，河南沈丘縣公告大手筆的獎懲機制，各「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性的，一人次獎勵5萬元(人民幣，下同)。

北京日報報導，沈丘縣疫情防控指揮部通告稱，為充分發揮發熱門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、公共場所、公交計程車等「哨點」監測預警作用，把握疫情防控主動權。決定在全縣實施「哨點」預警獎懲機制：

基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、計程車等「哨點」掃碼發現黃碼人員，查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵200元，發現並上報紅碼人員，一人次獎勵500元；「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵5000元，若經核酸檢測確診為陽性的，一人次獎勵5萬元。

鼓勵廣大群眾對基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、計程車等「哨點」掃碼、驗碼工作進行監督，凡發現不掃碼、驗碼，隨意進入上述場所的，舉報並查實，每起獎勵第一舉報人100元。

疫情 檢測 北京

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