北京馬拉松下月6日開跑 不必戴罩 民眾：防疫政策，終於要翻頁了

停辦兩年的北京馬拉松開始報名。(取材自微博)

已停辦兩年的北京馬拉松宣布，今年將於11月6日恢復舉行。根據組委會規定，起跑後不必戴口罩。儘管這次大眾選手只開放給北京居民，一些網友仍樂觀認為，防疫政策整體趨向開放。

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中央社報導，這是北京馬拉松因疫情 在2020年和2021年改為線上賽以來，首次確認恢復比賽。也是2022年初北京冬奧 以來，舉辦的又一場大型體育賽事，時間在今年「中共20大」結束之後。

北京青年報報導，賽事組委會稱「科學評估疫情風險」，相關防疫政策要求包括：健康碼無異常；10月20日前完成COVID-19疫苗加強針接種；須在領取參賽物品當日，出示24小時內核酸檢測 陰性證明；參賽選手須進行賽前10日內流行病學史篩查無異常等。

此外，參賽者須在11月6日比賽日入場時，出示24小時內核酸檢測陰性證明；並在賽後48小時內完成一次核酸檢測。

賽事期間，參賽選手須科學佩戴口罩，保持1米以上社交距離。起跑後可以不佩戴口罩。

北京馬拉松恢復舉行的消息已經引起許多網友討論，有些人認為「期盼如期舉辦就好」，有人質疑「就不擔心11月初，會有疫情？」有人表示，「不糾結選手要求，看大方向。日趨開放」，也有人期待這可能意味著防疫政策「終於要翻頁了」。