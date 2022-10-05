柳州吃螺獅粉、鐵嶺體驗洗浴 反向出遊興起 不要景點要驚喜

循著當地人的指引，才能找到最道地的柳州螺獅粉。(取材自百度百科)

近年受疫情 影響，中國旅遊玩法有所轉變，「反向出遊」興起，遊客不再擠向熱門城市，而是選擇小眾較為冷門的景點體驗和不一樣的旅遊。

遊客到鐵嶺逛農貿市場，看到了充滿幽默的招牌。(取材自界面新聞）

這些非著名旅遊小城，因為偶然的機緣巧合，成了年輕人更個性化的目的地，無需做過多攻略，未知、輕鬆、驚喜就成了「反向出遊」最大的樂趣所在。有人為了吃上一碗正宗的螺獅粉，約上朋友從廣州去了柳州藏在巷子裡的老店，一嘗被列為手工製作技藝國家非遺名單的螺螄粉；也有人為了脫口秀一句「宇宙的盡頭是鐵嶺」，從北京 一路向北抵達東北小城鐵嶺，體驗當地洗浴文化、逛農貿市場，享受和大城市不一樣的隨性幽默和質樸氛圍；而一直在奔赴「獨特之地」的旅遊達人土土，則選擇了與塔吉克斯坦、阿富汗 、巴基斯坦三國相連的邊陲小城塔縣。

界面新聞報導，越來越多像這樣的年輕人，選擇節假日避開人群、避開知名景點，去這些看似平平無奇的小城旅行。

目前長線旅遊依舊面臨許多不穩定因素，但「反向出遊」已經成為年輕群體出遊的一種熱潮，黑龍江鶴崗300塊錢就可以入住的五星級酒店，就讓年輕人心動；距離重慶主城約1.5小時車程的萬州，風靡全國的萬州烤魚迎來了打卡食客；也有人相約，要完成旅行的「東北三部曲」，除了鐵嶺，有著「小韓國」之稱的延吉、既能看海又能吃海鮮的丹東也規劃其中。

多位受訪者表示，小眾城市別具一格的魅力，在於它還未被濃厚商業氣息浸染，價格也便宜，甚至三亞住一晚酒店的錢就能在一個小城市旅遊2天。3天2夜的柳州行程，每人花費不到1500元。

今年十一假期，這種旅遊新趨勢更加明顯。據去哪兒數據顯示，截至9月22日，全國「小城」酒店預訂間夜量同比2020年增長七成，其中高星酒店預訂間夜量增幅明顯，同比2021年同期增長四成，同比2020年增長五成。