中國第3艘075兩棲艦 刷舷號33即將服役

網傳照片顯示，中國第三艘075型兩棲攻擊艦安徽艦的船體已刷上舷號33號，顯示將很快入列。（取材自微博）

中國國產第三艘兩棲攻擊艦日前亮相，這艘075型兩棲攻擊艦的三號艦已刷上33的舷號，並將命名為安徽艦。中國在18個月內接連服役三艘4萬噸級兩棲攻擊艦，速度遠超美國。

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中國軍事論壇網站9月公布這艘在滬東造船廠的第三艘075兩棲攻擊艦的最新照片。據微信 公眾號「兵道」報導稱，此次完成建造的第三艘075兩棲艦已確定正式被命名為安徽號，這也讓安徽成為第一個命名給4萬噸級海軍艦艇的內陸省份，未來掛上彩旗，舉辦入列儀式後就可移交給解放軍 海軍。

報導稱，安徽艦的到來，代表海軍在短短的18個月內，接連服役了三艘4萬噸級的兩棲攻擊艦，直接一口氣追上了美軍從2009年到2020年這11年時間裡兩棲攻擊艦的修建成果。

安徽艦入役後，海軍便擁有三艘075型和八艘071型，共計11艘兩棲登陸用艦艇，在登陸戰領域的建樹已經屬於相當不俗的水準。

此外，第二批的075型登陸艦的建造工作也在處於候命狀態。部分專家推測，中國海軍的第二批075攻擊艦建造的數量可能會達到五艘之多，並且比起首批建造的三艘登陸艦，新批次的075還將進行一定的改進。例如搭載垂直起降戰機使075成為美國兩棲攻擊艦那樣的閃電航母，或者將國產的各類先進的無人機給搬上075上使用，使075有著更高的對地對海打擊效率。

報導稱，075型兩棲攻擊艦的31號海南艦及32號廣西艦，分別裝備入役南部、東部戰區海軍，33號的安徽艦也將入役南部戰區。前後僅一年半時間，解放軍已經完成了三艘4萬噸級兩棲攻擊艦裝備入役，短時間內12萬噸的入役水準直接超過美國成為世界第一。

在過去的大半年內，解放軍海軍新添了四艘055型萬噸大驅，分別是104號無錫艦、106號延安艦、107號遵義艦、108號咸陽艦。此外還有三艘052D型驅逐艦，以及至少兩艘054A型衛艦，再加上這次公開的33號安徽艦，總排水量已經超過10萬噸，創下中國海軍短期內服役噸位世界第一的紀錄。