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中共中央軍委改組 「台海幫」料崛起

中國新聞組／北京4日電
2018年3月新一屆中共中央軍委委員宣誓就職，軍委副主席許其亮（前排），委員張升民（後排左起）、李作成、副主席張又俠、委員魏鳳和、苗華。（取材自新華網）
2018年3月新一屆中共中央軍委委員宣誓就職，軍委副主席許其亮（前排），委員張升民（後排左起）、李作成、副主席張又俠、委員魏鳳和、苗華。（取材自新華網）

中共20大將於16日登場，掌握解放軍最高實權之中共中央軍事委員會（簡稱：中央軍委）的人事改組備受關注。觀察人士認為，已高齡72歲的兩位現任副主席許其亮和張又俠屆齡退休幾成定局，其他四位軍委委員中，國防部長魏鳳和、聯合參謀部參謀長李作成或有一人留任；政治工作部主任苗華和紀委書記張昇民較為年輕，應會繼續延任，其中，苗華晉升副主席的呼聲頗高，而且未來「越戰幫」退位，「台海幫」很可能崛起領軍。

來源：YouTube

美國之音報導，觀察人士指出，現年66歲的苗華官拜海軍上將，長期在駐閩的第31集團軍服役，與曾在福建工作17年的習近平有著深厚淵源，很可能晉升軍委副主席。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑也表示，苗華升任軍委副主席應是八九不離十的事；台灣國防安全研究院國家安全所所長沈明室認為，另一位副主席人選，從魏鳳和或李作成中遴選的可能很高，可借重其經驗來穩定軍心。

由於魏鳳和並未出席中共軍委9月21日舉行「國防與軍隊改革研討會」，各界揣測，這是他即將退休的前兆；其他與會的高階將領，則被視為潛在的軍委人選。其中，林穎佑和沈明室都認為，58歲的陸軍司令員劉振立在研討會上佩戴的是中央軍委的胸標，似乎顯示他可能晉升下屆軍委委員；而61歲的李橋銘自北部戰區司令員卸任後，在這次會議上佩戴陸軍胸標，並與劉振立比鄰而坐，他或會接任劉振立的陸軍司令員一職，並升任軍委委員。

報導引述分析人士說，20大後，解放軍領導階層年輕化是趨勢，而且其執行作戰層面的中高階幹部，可望由「台海幫」領軍。林穎佑指出，十年前，中共18大的中央軍委接班梯隊被稱為「越戰幫」，也就是打過1979年3月「懲越戰爭」的將領，但接下來要崛起接班的，應該多是經歷過1995年至1996年台海飛彈危機的將領。「因為他們打過第一次台海飛彈危機，現在又經歷了第二次台海飛彈危機，我覺得，有經歷過這兩次(戰役)的人，未來應該都會有一些不錯的發展。」

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