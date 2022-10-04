20大前獻媚？ 三農學者溫鐵軍「人民經濟說」被指開倒車

三農學者溫鐵軍提出「人民經濟」。(取材自百度百科)

中國本來最熱兩件事，即疫情和中共20大 ，但連日來比這兩件事還熱鬧的，是一場有關「人民經濟」的喜劇，因有人把一個老掉牙的革命概念當作新寶，又有人視之為中共20大前的政治新動向，形成水火不容的兩個陣營，交互展開圍攻。而中共經濟當局，正在悄悄打另一場戰。

所謂「人民經濟」的喜劇，點炮的是被稱為「三農學者」的溫鐵軍，他提出一個他認為全新的經濟學概念「人民經濟」，且聲稱世上凡是維護主權自主發展，具有愛國主義性質的經濟體都叫做「人民經濟」。

真正引起圍攻的，是溫鐵軍為「人民經濟」歸納了四大特徵，一是自主性，即一個國家的經濟不能讓外國資本壟斷了，經濟是和維護主權相關的自主性經濟體；二是在地性，讓資源開發形成的收益反哺本地，讓資源開發變成本地的可持續；三是綜合性，簡單來說就是企業不以盈利為目的，而是以實現自主性和在地性為目的；四是全民所有制。

溫鐵軍的「人民經濟」出籠，先是正牌的經濟學家也是溫同事的向松祚忍不住了，說溫的胡扯已到信口開河，完全不顧基本常識和邏輯的荒唐程度。

照他這種胡說八道，改革開放都不要搞了，都搞全民所有制一大二公最好，把外資企業和合資企業都趕出去最好，企業追求利潤都是不符合他所謂的人民經濟的要求的。

其後經濟學界炸了鍋，算是網紅的經濟學家馬光遠、任澤平等人紛紛出來炮轉，這被另一批人稱為經濟學家對溫的圍攻，一批名頭不響的人群起出動，在網路上圍攻這批圍攻溫鐵軍的人，批評他們是中國資本主義代言人。一時熱鬧，稱為天下圍攻。有人斷言，這將是中共20大前，圍繞經濟發展道路的一場論戰，更危言其來自中南海的路線鬥爭。

然而學界有頭腦冷靜的，說這事只是鬧劇一場，因這「人民經濟」，有人說是河北一工人近年的異想天開，被溫拿來作理論闡發。其實不然，中共建政後的50年代，就有一批學者在鼓動共產推動「人民經濟」，還出了一本「關於人民經濟」的專著，參加論說的人，諸如千家駒、陶大鏞、許滌新等，後來影響中國經濟學界不少年頭，其中有的人在改革開放年代也搖身一變。

找到中國版「人民經濟」的源頭，就不用擔心「政策大變」、「誤導今上」等不可思議、萬分魔幻的變局了。不過，這兩天中國經濟還是有事發生，有人說是中共決策層在經濟領域同時在打場仗，一場是人民幣保衛戰，那是因應人民幣匯率「破七」之後的危局；一場是房地產下行，伴隨的股市下行，帶出的房地產債務緊縮，及擔心由之演變成系統性風險。

有關人民幣匯率保衛戰，忙了十天，初現變局，要以觀後效。該說說的另一場仗，即樓市保衛戰，經濟界還沒太領悟領導苦心。那說的是9月29日，中國人民銀行和財政部 ，聯袂上了戰場，開打樓市保衛戰。

9月29日晚上9時33分，人行和銀保監會宣布階段性調整差別化住房信貸的政策，晚上這個時間點宣布政策，在人行較為少見。

第二天下午，財政部也出手了，發布關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告；財政部公告四小時後，晚上8時31分，人行宣布下調首套個人住房公積金貸款利率。

人行和財政部，從來不咬弦，如此緊密合作實屬罕見。這當然是中共最高層寫好劇本令其上台的。然而如此緊密合作，又所為何來呢。中國經濟界言論多輕描淡寫，說是為了換一個房地產銷售的「銀十」而已。房地場市場素有「金九銀十」之說，即9月10月是樓市最好的兩個月。但9月淡淡而過，10月本來預見同樣冷淡。