96歲江澤民20大前慶生 習李送花籃 關鍵時刻露臉被指定海神針

江澤民和夫人王冶坪坐在祝壽花籃前。（取材自微博）

中共20大 前夕，社媒流傳96歲的前國家主席江澤民的生日照，背景是中國國家主席習近平 、總理李克強敬獻的祝壽花籃。照片中的江澤民氣色尚可，但不能確認是否今年8月生日所攝。16日開幕的20大按慣例將邀黨內元老參加，暫未知江澤民會否出席。此時江澤民生日照曝光，外界解讀稱意味深長。

綜合媒體報導，1926年8月17日生、長居上海的江澤民最近迎來96歲生日。社交媒體流傳兩張照片，一張是江澤民和夫人王冶坪坐在藤椅上，背後站立一人，但未露臉，背景是習近平與夫人彭麗媛，以及李克強和夫人程虹敬獻的花籃，緞帶上還寫著「祝江主席生日快樂」的字樣。

另張照片是祝壽廳的布置，採用傳統紅色，禮堂中間一個「壽」字，擺有壽桃和蛋糕，兩側是祝壽花籃，一邊是習近平和彭麗媛，及上海市委市政府敬獻，另一邊是中共中辦及「全體醫護和工作人員」。

江澤民今年生日應是在上海度過，但無法確認是否為今年8月拍攝的照片。

退休後的江澤民大部分時間住在上海，其公寓在上海交通大學徐匯校區附近。近10年間江澤民一度是中國網路文化的熱門角色，從造型到掌權期間說過的語言及肢體動作，更曾成為網路熱門用語及梗圖。日前，與他同齡的故英國女王伊麗莎白二世逝世，有中國網友除了高呼「蛤神（對江澤民的戲稱）贏了」，也關心起他的健康狀況。

不過，同樣在這10年間，中國網路也不斷傳出江澤民健康生變的傳聞，甚至有港媒誤報江澤民已離世的烏龍。江澤民最近兩次現身公開場合，其一是2019年7月29日到八寶山革命公墓送別政治「老搭檔」李鵬，其二是同一年10月1日出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。江澤民這兩次現身均需要身邊人員攙扶。20大按照慣例將邀請黨內元老參加開幕式，但江澤民去年7月1日缺席中共百年黨慶，今年9月30日也缺席國慶招待晚宴，外界因此揣測他是否將出席10月16日召開的中共20大。