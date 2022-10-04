使用率太低 谷歌翻譯退出中國 最後功能告別

搜尋引擎巨頭Google旗下的網上翻譯工具「Google翻譯」於9月末停止了中國版服務。（取材自每日頭條）

搜尋引擎巨頭Google (谷歌 )旗下的網上翻譯工具「Google翻譯」於9月末停止了中國版服務（translate.google.cn），並將原頁面改為指向「Google翻譯」香港 區網站的連結，做法與此前「Google搜尋」、「Google地圖」等功能退出中國大陸時一樣。

「Google翻譯」中國版停止服務前，為「谷歌中國」網站（Google.cn）首頁最後一項提供超連結引導用戶進入的功能。在此之前，Google於2010年3月起，關閉中國版谷歌搜索等一系列功能，並於2019年秋季關閉中國版Google地圖。

本報系聯合報引述engadget科技網報導，海外討論區Reddit有不少用戶報告Google翻譯在中國疑似停止服務的消息。Google發言人隨後以電郵回應科技傳媒TechCrunch查詢，承認翻譯服務於中國停止提供，並指「原因是當地使用率太低」。

由於香港區Google翻譯在中國大陸境內被防火長城封鎖，因此，Google翻譯中國版停止服務，意味著中國用戶在不翻牆狀態下，使用Chrome瀏覽器和KOReader文件閱讀器時，將無法使用翻譯功能。

2010年，Google公司因內容審查問題與北京當局出現分歧，並最終關閉中國版網頁搜尋服務等主要功能，轉用香港域名及伺服器為中國大陸用戶提供簡體中文服務。「Google退出中國」也成為當年中國網路一大關鍵輿論事件。

自此中國用戶訪問這些功能開始受到防火長城的干擾，訪問變得極不穩定，而用戶搜尋特定字詞時頁面也會受到DNS污染。Google占中國搜尋引擎市場由退出中國前2009年第4季的17.5%，至2013年已滑落到2%。

2014年5月31日，北京當局完全封鎖Google搜尋在中國地區的服務，大陸用戶亦不再能夠訪問Google香港網站。此外，Gmail等諸多Google服務也逐漸在中國大陸難以存取。而Google.cn的首頁所提供的剩餘兩項功能，即翻譯和地圖，則是在得到當局批准下繼續維持運作，直至先後關閉。

目前，Google在中國仍然提供並可被訪問的功能，包括Google廣告、開發者社區、Android開發者社區等，但這些功能主要是為Google在當地的開發者和客戶提供支援。

中國網友的回應則是：「難怪我前天不能用了！」、「呵呵呵不要啊谷歌翻譯還是挺好用的！」、「我覺得百度翻譯比谷歌翻譯好。」、「我還在用呢！除了本地化和多功能比較少，真的屌打國內一批！」

另據自由亞洲電台報導，截至目前，尚不清楚有多少中國用戶受到「谷歌翻譯」服務終止的影響。

美聯社報導指出，這也是繼Google地圖和Google電郵在中國遭到屏蔽後，Google再次取消本已所剩不多的在華網路業務之一。