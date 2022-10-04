我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

使用率太低 谷歌翻譯退出中國 最後功能告別

中國新聞組／北京4日電
搜尋引擎巨頭Google旗下的網上翻譯工具「Google翻譯」於9月末停止了中國版服務。（取材自每日頭條）
搜尋引擎巨頭Google旗下的網上翻譯工具「Google翻譯」於9月末停止了中國版服務。（取材自每日頭條）

搜尋引擎巨頭Google(谷歌)旗下的網上翻譯工具「Google翻譯」於9月末停止了中國版服務（translate.google.cn），並將原頁面改為指向「Google翻譯」香港區網站的連結，做法與此前「Google搜尋」、「Google地圖」等功能退出中國大陸時一樣。

「Google翻譯」中國版停止服務前，為「谷歌中國」網站（Google.cn）首頁最後一項提供超連結引導用戶進入的功能。在此之前，Google於2010年3月起，關閉中國版谷歌搜索等一系列功能，並於2019年秋季關閉中國版Google地圖。

本報系聯合報引述engadget科技網報導，海外討論區Reddit有不少用戶報告Google翻譯在中國疑似停止服務的消息。Google發言人隨後以電郵回應科技傳媒TechCrunch查詢，承認翻譯服務於中國停止提供，並指「原因是當地使用率太低」。

由於香港區Google翻譯在中國大陸境內被防火長城封鎖，因此，Google翻譯中國版停止服務，意味著中國用戶在不翻牆狀態下，使用Chrome瀏覽器和KOReader文件閱讀器時，將無法使用翻譯功能。

2010年，Google公司因內容審查問題與北京當局出現分歧，並最終關閉中國版網頁搜尋服務等主要功能，轉用香港域名及伺服器為中國大陸用戶提供簡體中文服務。「Google退出中國」也成為當年中國網路一大關鍵輿論事件。

自此中國用戶訪問這些功能開始受到防火長城的干擾，訪問變得極不穩定，而用戶搜尋特定字詞時頁面也會受到DNS污染。Google占中國搜尋引擎市場由退出中國前2009年第4季的17.5%，至2013年已滑落到2%。

2014年5月31日，北京當局完全封鎖Google搜尋在中國地區的服務，大陸用戶亦不再能夠訪問Google香港網站。此外，Gmail等諸多Google服務也逐漸在中國大陸難以存取。而Google.cn的首頁所提供的剩餘兩項功能，即翻譯和地圖，則是在得到當局批准下繼續維持運作，直至先後關閉。

目前，Google在中國仍然提供並可被訪問的功能，包括Google廣告、開發者社區、Android開發者社區等，但這些功能主要是為Google在當地的開發者和客戶提供支援。

中國網友的回應則是：「難怪我前天不能用了！」、「呵呵呵不要啊谷歌翻譯還是挺好用的！」、「我覺得百度翻譯比谷歌翻譯好。」、「我還在用呢！除了本地化和多功能比較少，真的屌打國內一批！」

另據自由亞洲電台報導，截至目前，尚不清楚有多少中國用戶受到「谷歌翻譯」服務終止的影響。

美聯社報導指出，這也是繼Google地圖和Google電郵在中國遭到屏蔽後，Google再次取消本已所剩不多的在華網路業務之一。

Google 谷歌 香港

上一則

百度地圖改用北斗系統十一上線 定位量破千億

下一則

20大前獻媚？ 三農學者溫鐵軍「人民經濟說」被指開倒車

延伸閱讀

谷歌在中國最後功能告別 Google翻譯引至香港區

谷歌在中國最後功能告別 Google翻譯引至香港區
接軌國際 香港議員倡議以快測取代核酸檢測

接軌國際 香港議員倡議以快測取代核酸檢測
沒網路也不無聊 Google瀏覽器斷線才能玩的恐龍遊戲

沒網路也不無聊 Google瀏覽器斷線才能玩的恐龍遊戲
谷歌CEO：別把樂趣和金錢劃等號

谷歌CEO：別把樂趣和金錢劃等號

熱門新聞

董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票