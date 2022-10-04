百度地圖改用北斗系統十一上線 定位量破千億
中國大陸百度地圖宣布，優先採用大陸國產北斗衛星導航系統定位，取代美國的GPS，服務名稱也改為「百度地圖北斗定位開放平台」。百度地圖表示，北斗衛星幫助公司實現車道級導航等多項功能，並新增台灣衛星地圖服務。新系統在大陸十一假期首日上線，定位量突破1000億次。
中國積極發展北斗系統，其重要的戰略目標是擺脫對美國GPS的依賴。目前全球共有四個全球性的衛星導航系統，分別是美國的全球定位系統（GPS）、俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS）、歐盟的伽利略定位系統（GALILEO），以及中國的北斗衛星導航系統（BDS）。
綜合媒體報導，在中國十一假期前夕，百度地圖宣布調整定位系統的先後次序，優先使用中國國產的北斗衛星導航系統定位，原本使用的GPS順序則往後挪移。
百度地圖方面指，在北斗衛星導航系統上線運行之初，百度地圖就開始以北斗系統為基礎，設計地圖導航及定位服務，應用的程度與範圍連年加深。在北斗系統的技術能力加持下，百度地圖的資料安全性、可靠性進一步提升。
同時，百度地圖借助北斗系統的技術實力，全面升級車道級導航、車位級導航等功能。隨著這項更動，服務也更名，由「百度地圖智能定位開放服務」改為「百度地圖北斗定位開放平台」。
由於系統上線正好遇上十一假期，首日在百度地圖服務中，使用北斗衛星定位的數量突破1000億次。
除了地圖導航，百度地圖北斗定位開放平台也累計服務超過255萬名開發者，涉及汽車、金融、物流、旅遊、物聯網、生活服務等。
1994年，中國啟動建設北斗系統。2003年，建成北斗衛星導航試驗系統北斗一號，使中國成為世界上繼美、俄之後，第三個擁有自主衛星導航系統的國家。2012年，北斗系統形成覆蓋亞太服務能力。2020年，形成全球覆蓋能力。目前，北斗相關產品已出口世界120多個國家和地區。
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