百度地圖改用北斗系統十一上線 定位量破千億

北斗衛星定位加持，百度地圖正式切換北斗優先定位。(取材自微博)

中國大陸百度 地圖宣布，優先採用大陸國產北斗衛星導航系統定位，取代美國的GPS，服務名稱也改為「百度地圖北斗定位開放平台」。百度地圖表示，北斗衛星幫助公司實現車道級導航等多項功能，並新增台灣衛星地圖服務。新系統在大陸十一假期首日上線，定位量突破1000億次。

中國積極發展北斗系統，其重要的戰略目標是擺脫對美國GPS的依賴。目前全球共有四個全球性的衛星導航系統，分別是美國的全球定位系統（GPS）、俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS）、歐盟 的伽利略定位系統（GALILEO），以及中國的北斗衛星導航系統（BDS）。

綜合媒體報導，在中國十一假期前夕，百度地圖宣布調整定位系統的先後次序，優先使用中國國產的北斗衛星導航系統定位，原本使用的GPS順序則往後挪移。

百度地圖方面指，在北斗衛星導航系統上線運行之初，百度地圖就開始以北斗系統為基礎，設計地圖導航及定位服務，應用的程度與範圍連年加深。在北斗系統的技術能力加持下，百度地圖的資料安全性、可靠性進一步提升。

同時，百度地圖借助北斗系統的技術實力，全面升級車道級導航、車位級導航等功能。隨著這項更動，服務也更名，由「百度地圖智能定位開放服務」改為「百度地圖北斗定位開放平台」。

由於系統上線正好遇上十一假期，首日在百度地圖服務中，使用北斗衛星定位的數量突破1000億次。

除了地圖導航，百度地圖北斗定位開放平台也累計服務超過255萬名開發者，涉及汽車 、金融、物流、旅遊、物聯網、生活服務等。