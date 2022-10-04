中國女籃奪世界杯亞軍 29微博帳號網暴球員被禁言

微博的多個帳號因網暴中國女籃運動員，被禁言90天甚至永久禁言。圖為女籃世界杯決賽後，中國隊的李夢（中）與隊友李緣（左）和武桐桐合影留念。（Getty Images）

中國女籃日前奪得女籃世界杯亞軍，出色表現引發球迷盛讚，但最後兩場比賽因發燒缺陣的李夢卻遭受網暴，認為女籃止步亞軍，李夢要負責任，甚至出現「打一針不就能上場」的批評。對此，李夢沒有隱忍，一一回懟惡意留言。微博 也迅速處置29個帳號，最重永久禁言的處分。

來源：YouTube

中國女籃1日在女籃世界杯獲得亞軍，這也是中國隊第二次獲得女籃世界杯亞軍，上次是在1994年女籃世錦賽。

因病缺席決賽的球員李夢，賽後在微博發文慶祝奪得銀牌。但因發高燒沒能出戰半決賽和決賽的李夢卻被部分網友質疑「邀功」、「這個銀牌和你關係不大吧，還站C位」，甚至還有人認為李夢是「逃兵」，質疑她「發燒打一針不就能上場了嗎？」

對此，李夢毫不猶豫地一條條懟了回去，「麻煩您現在高燒39.4℃短衣短褲跑1萬米35分鐘下來。視頻直播給球迷朋友們見證。然後你再來評判謝謝」。

截至目前，已有多條爭議評論被刪除，不少網友也在第一時間趕到評論區發聲，力挺李夢。與此同時，眾多網友留言祝福李夢早日康復，繼續征戰賽場。

本屆世界杯，李夢是中國女籃可靠的得分點，既能通過突破對對手內線造成殺傷，也能依靠穩定的中投、三分球幫助球隊上分。前六場比賽，她場均出戰23分鐘砍下16分。八強賽對上法國，她在發燒的情況下16中8，砍下23分。

值得注意的是，在國際籃聯官網「最有價值球員」評選活動中，李夢目前排名第一，得票率36%遙遙領先排名第二的美國選手艾麗莎·托馬斯。

報導指出，新浪微博管理員2日晚發布消息稱，由於發現有個別網友因不滿世界杯女籃賽事結果，對女籃運動員 進行言語冒犯和詆毀，因此平台採取了處置行動。

根據「微博社區公約」等相關規定，從1.3萬條相關評論中，排查到違規內容60條並予以清理，對29個帳號予以禁言90天至永久禁言的處置。