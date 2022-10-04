青島地標「石老人」坍塌 頭、胳膊全都不見

青島地標性景觀之一的「石老人」在風雨中遭受破壞，一夜之間老人的「頭」和「胳膊」都不見了。（取材自新黃河）

據新黃河新聞APP報導，10月3日，有網友發現，青島知名景點，地標性景觀之一的「石老人」在風雨中遭受破壞，一夜之間老人的「頭」和「胳膊」都不見了。不少網友上傳了對比圖片。青島市海洋發展局相關工作人員確認，「石老人」於3日凌晨4時坍塌。

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山東省青島市嶗山區文化和旅遊局官方微博 @嶗山區文化和旅遊局官方微博發布消息，10月3日凌晨4時10分左右，石老人海蝕柱上半部分突然坍塌。

嶗山區迅速組織專家第一時間趕赴現場，經現場勘查，認為是由於常年風化和海水侵蝕，加上近日天氣影響，導致石老人海蝕柱上半部分自然坍塌。

目前，已對石老人海蝕柱採取了臨時性保護措施，具體修復方案正在抓緊論證。

另據信網消息，青島市海洋發展局相關工作人員表示，「石老人」於3日凌晨4時坍塌，目前正組織專家調查坍塌原因，對於後續進展，將在調查之後進行回應。

石老人位於青島市石老人國家旅遊度假區，在石老人村西側海域的黃金地帶，距岸百米處有一座17米高的石柱，形如老人坐在碧波之中，人稱「石老人」，是眾多遊客來青島拍照打卡的網紅地。

石老人及周邊地質形成於9.5億至11.3億年前，喜馬拉雅運動以來經歷了幾十萬年的地質歷史演變，石老人海岸地貌形成與現在大致相當的模樣，是中國基岩海岸典型的海蝕柱景觀。

對此，不少網友留言，「既然是自然坍塌的自然景觀，為什麽要修復呢？」、「自然的就別修了，修了成人工了」、「自然風化，理性看待，依然是最美的石老人」、「昨晚渡劫升天了」、「順其自然」。