大合唱「最炫民族風」 荷蘭女排賽變中國主場

荷蘭舉辦2022女排世錦賽，中國球迷幾近「包場」，把賽場變成「主場」。（取材自四川觀察）

最近有兩場國際性球賽，分別是澳洲 女籃世界杯與荷蘭女排世錦賽，幾乎都出現中國球迷「包場」盛況，當地華僑華人 踴躍湧入賽場觀看中國隊賽事，搭配著神曲鳳凰傳奇的「最炫民族風」歌曲，變成主場氛圍，荷蘭變成了河南 。

來源：YouTube

觀察者網報導，1日在荷蘭進行的女排世錦賽小組賽最後一輪，中國女排對巴西女排。中場休息時，DJ播放起了來自鳳凰傳奇的洗腦神曲「最炫民族風」，看台上幾乎所有中國隊球迷不約而同地自發大合唱起來，舞著國旗又蹦又跳，現場瞬間嗨成大型蹦迪現場。有網友調侃：「這氣氛整得跟主場似的，不說比賽是在荷蘭，我還以為是在河南。」

2022年世界女排錦標賽D組第五輪比賽中，中國女排1：3不敵巴西無緣5連勝，但仍以D組第一名晉級16強。本組另外晉級的三支隊伍是日本、巴西、阿根廷。(取材自國際排聯官網)

在現場觀賽的@拍照片的老孟表示，看台上不管男女老少都嗨了起來，他身旁的一個小姑娘還唱破音了，比賽場館的屋頂都幾乎快被歡唱的中國隊球迷們掀翻。

最後場上DJ覺得中國隊球迷對這首歌的反應最為熱烈，於是在散場時又播放了一遍。他還透露，這場普通的小組賽賣出了7000張票，是除了荷蘭隊比賽上座率最高的。

2022女排世錦賽自9月23日開賽至今，有中國隊出場的比賽，現場DJ都會播放一些球迷們耳熟能詳的中國流行歌曲。譬如9月30日中國對捷克時，現場就播放起了「小蘋果」、「野狼disco」、「愛你」等曲目。但像鳳凰傳奇的「最炫民族風」這樣，有著如此驚人的「統治地位」，達成全場大合唱，實屬少見。

有到場觀賽的海外華人發微博指，「自己體驗了把一秒回國，檢票口中國人排隊夢回春運火車站」。

報導說，除了荷蘭的女排世錦賽，10月1日落幕的澳洲2022女籃世界杯上也是，在澳華人群體讓中國女籃的隊員們感受了一把「主場氛圍」。過去十天的賽程裡，同姑娘們一同「戰鬥」的，還有當地大批在澳中國留學生、華人華僑等群體，看台上是滿滿當當的一片中國紅。

9月24日，小組賽上中國對美國，中場休息時現場「驚現」一隻舞獅隊伍。那場面，鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴、紅旗招展、人山人海……。10月1日，女籃世界杯決賽現場，雪梨體育館幾乎座無虛席，當天剛好是中國十一慶典，中新網報導稱，「全體合唱國歌時真是憋不住眼淚，國歌在海外有股凝聚力！這天又正好趕上國慶日，也算是海外華僑們用另外一種方式為祖國慶生」。