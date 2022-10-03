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他開特斯拉十一長假返鄉 塞車耗光電…花2000元叫拖車

中國新聞組／廣州3日電
廣東深圳一博主發布視頻稱，自己開特斯拉從深圳回湖南，不料被堵在路上，超24小時還沒出廣東，最後車輛電量耗盡。(視頻截圖)
廣東深圳一博主發布視頻稱，自己開特斯拉從深圳回湖南，不料被堵在路上，超24小時還沒出廣東，最後車輛電量耗盡。(視頻截圖)

十一長假出遊人潮多，一名特斯拉車主日前上傳視頻稱，他要從深圳回湖南，卻塞在車陣中超過24小時還沒離開廣東，最後特斯拉電量耗盡，他只能花2000元人民幣申請緊急拖吊救援服務。同樣被困在長長車龍中，一輛載滿水果的貨車司機則選擇下車，當場在高速公路上賣起水果。

都市快報報導，廣東深圳一名男子上周末發布一段卡在車陣中的視頻，稱自己開特斯拉要從深圳回湖南，卻超過24小時了都還出不了廣東，特斯拉被開到沒電，由於保險裡的免費拖車救援上不了高速，因此他只能叫拖車緊急救援，並且節假日還有加價費2000元，最後連人帶車被拖下高速，充了電再出發。

據報導，從深圳開回湖南永州要500公里，而該輛特斯拉的續航是435公里。

該特斯拉車主表示，車子剛買沒多久，上高速後，前面幾個服務區因為人太多沒有進去，等到車子續航只剩80公里時，他開始慌了，打算下高速去充電，結果行駛途中遇到大堵車，只能眼睜睜看著電量一格一格被耗盡。車主事後還發帖交代後續稱，因為這件事，回到老家後還被開油車的父親嘲笑了。

來源：極目新聞

報導說，電動車的「里程焦慮」問題不只發生在這位深圳車主身上，網上也有其他電動車車主表示，十一假期充電難，服務區一二十台新能源車等四個充電樁，充電要排隊四個小時；還有車主堵車卻害怕沒電不敢吹空調。

另據網易報導，同樣在十一假期被塞在車陣中的一名水果商，直接在高速公路上打開貨箱原地賣起水果。該司機表示，天氣這麼熱，堵車也不知道堵到何時，怕水果被悶壞，乾脆開箱賣了算了。周圍車輛上的人也下車買點水果解悶充飢。

廣東一網友分享國慶堵在高速路上的視頻引發熱議，視頻中道路被堵得水洩不通，不少人下...
廣東一網友分享國慶堵在高速路上的視頻引發熱議，視頻中道路被堵得水洩不通，不少人下車走在路上放鬆，其中一輛拉滿水果的小貨車，車主打開貨箱原地賣起水果。(視頻截圖)

據拍攝視頻的網民表示，當時的車陣「8小時才挪動100公里，估計還沒下高速就把水果賣完了」。許多網民也在視頻下留言說，「賣誰都是賣反正都堵住了肯定有需求」、「這車主太聰明了，生意人就是生意人，把生意做活絡了」、「處處都有商機」。

廣東一網友分享國慶堵在高速路上的視頻引發熱議，視頻中道路被堵得水洩不通，不少人下...
廣東一網友分享國慶堵在高速路上的視頻引發熱議，視頻中道路被堵得水洩不通，不少人下車走在路上放鬆，其中一輛拉滿水果的小貨車，車主打開貨箱原地賣起水果。(視頻截圖)

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