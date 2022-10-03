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怎麼了？麗江賽馬走失6天 找回時瘦了10公斤

記者賴錦宏／綜合報導
9月25日丟失的賽馬「伯樂黑風」。(取材自澎湃新聞)
9月25日丟失的賽馬「伯樂黑風」。(取材自澎湃新聞)

據澎湃新聞，9月25日，在麗江參加雲南民族運動會馬術比賽的一匹賽馬走丟了，來自迪慶州的馬主拉茸扎巴無比擔憂。「前後不到10分鐘，前後腳的功夫，馬就丟了。」這匹馬是他今年初花人民幣28萬元（約6.2萬美元）購買的，在此次運動會上已斬獲1000米、2000米、3000米速度決賽的二等獎，摘得三枚獎牌。找回時，卻瘦了十多公斤。

拉茸扎巴是迪慶州代表隊的運動員之一，丟失的馬叫「伯樂黑風」。比賽結束的當天，他與隊友牽著共四匹馬，返回了位於白沙鎮玉湖馬場附近賽事期間居住的帳篷。在帳篷外，他們將四匹馬拴好後，進帳篷收拾行李。然而，幾人收拾好行李走出帳篷後發現，拴好的四匹馬已不見蹤影，大家開始在馬場附近尋找，三匹馬當天在玉湖附近找回，唯獨拉茸扎巴剛滿三歲的「伯樂黑風」沒找到。

來源：澎湃新闻

拉茸扎巴在社交媒體發布了尋馬啟事，「根本沒有心思吃飯和休息，太擔心了」。除了人力尋找，麗江市相關部門也出動無人機等裝備協助尋找。

拉茸扎巴說，直至10月1日早上8時許，找到「伯樂黑風」。馬主人一天徒步近40里地，翻山越嶺追尋一周後，根據線索發現牠混跡在一馬群中，瘦了至少20斤（10公斤），還被蟲咬，身體浮腫。後來經過刷洗，吃完食物補充後，賽馬逐漸恢復健康。

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