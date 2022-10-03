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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

河南景區無人值守「1元午餐」連6年 收費提醒惜食

中國新聞組／上海4日電
河南老君山景區，今年續推無人值守的一元午餐。（視頻截圖）
河南老君山景區，今年續推無人值守的一元午餐。（視頻截圖）

中國正值十一長假，河南老君山景區向遊客推出無人值守的一元（人民幣，約0.14美元）午餐，量大管飽，受到遊客歡迎。景區工作人員表示，收一元費用只是為了提醒遊客珍惜食物，避免浪費。

「遊客朋友們，您好，老君山景區在中天門廣場為您準備了一元午餐……無人值守，自覺投幣，每人收費一元！」極目新聞報導，河南老君山景區的「一元午餐」，包含玉米、土豆、雞蛋、紅薯、糊塗麵等多個種類，吸引眾多遊客品嘗，也有不少網友點讚。

河南洛陽一家旅行社導遊杜女士說，老君山景區在十一長假期間推出一元午餐已有六年，量大管飽，加上中天門附近賣食物的商戶比較少，這個活動很受遊客歡迎。去年她帶團上山時就曾品嘗過一元午餐，覺得味道挺好的。

老君山景區工作人員周先生說，2017年十一假期，景區考慮到老君山海拔比較高，當時的服務點比較少，於是向遊客贈送了免費午餐，後來這個活動擴展到天氣不好的時候。活動過程中，他們發現，由於完全免費，個別遊客不珍惜食物，出現浪費的情況。於是，他們對活動作出一些調整，向遊客收取一元費用，希望通過這種方式來提醒遊客珍惜食物，避免浪費。

河南 雞蛋

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