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「不能打呼」 中啟第4批預備航天員選拔

中國新聞組／北京3日電

中國第四批預備航天員選拔工作近期啟動，此次預備航天員選拔，由中國載人航天工程辦公室統一組織實施，預計一年半左右時間完成，並首次在港澳地區選拔載荷專家。

綜合媒體報導，本次共選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6 名，其中，載荷專家2名左右。航天駕駛員在陸海空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

1995年，中國開始第一批預備航天員選拔。當時的基本條件包括年齡25至35歲、身高1.6至1.72米、體重55至70公斤、不能打呼嚕等等。如今，針對新航天員的選拔，中國航天員中心根據訓練經驗提高和改進了選拔標準與方法。

航天員選拔又稱宇航員選拔，是指從具備航天員選拔條件的飛行員當中挑選，並按一定標準和流程使他們成為真正符合航天員資格的過程。航天員選拔，包括從特定人群中選出獲得訓練資格人員的預備航天員選拔，以及為某次航天飛行任務進行的飛行乘組選拔，涉及臨床醫學、航天醫學、心理學等諸多學科領域。

要成為一名真正的航天員要經過兩個階段的選拔，第一階段的選拔是從普通的候選人中挑選出合格者，成為預備航天員；第二階段的選拔是經過長期的航天員訓練，從預備航天員中挑選出可以承擔飛行任務的真正航天員。

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