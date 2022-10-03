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高規格 中國國慶招待會3細節受矚

中國新聞組／北京3日電
中共建政73年，官媒披露向習近平致賀電的外國領導人達86國。圖為習近平（右四）與中共黨和國家領導人9月30日晚間出席「國慶招待會」。（新華社）
中共建政73年，官媒披露向習近平致賀電的外國領導人達86國。圖為習近平（右四）與中共黨和國家領導人9月30日晚間出席「國慶招待會」。（新華社）

中國國務院9月30日在人民大會堂舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立73周年，自媒體「政知新媒體」署名文章分析，在國慶前一天舉行招待會是慣例，卻有幾個細節值得一提。

第一，國慶招待會的規格很高。

據新聞聯播報導，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人與近500位中外人士歡聚一堂，共慶十一國慶。

此外，出席招待會的還有：在京的中共中央政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務院副總理、國務委員、國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席和從領導職務上退下來的同志，以及中央軍委委員、曾擔任中央軍委委員的同志。

第二，「有信心有能力確保經濟運行在合理區間」。

除70周年招待會由國家主席習近平發表講話，國務院總理李克強主持招待會外，69周年、71周年、72周年和73周年的招待會，都是李克強致辭。據央視報導，當天李克強致辭時指出，「推動中國經濟行穩致遠要著力穩住經濟基本盤」，他還對當前的形勢做了判斷，「當前發展仍面臨不少困難和挑戰，要時不我待把穩經濟各項政策有力有效落實到位，調動各方面積極性，集中精力辦好自己的事，鞏固經濟回穩基礎、力促回穩向上，我們有信心有能力確保經濟運行在合理區間。」

同時，致辭還提到「改革開放」、「堅持社會主義市場經濟改革方向」、「高水平對外開放」、「穩外貿穩外資」、「就業優先政策」等。

第三，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。

這幾年的國慶招待會，都會提到台灣。李克強說，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。

李克強 國務院 同志

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