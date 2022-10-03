十一黃金周／京郊民宿住1晚得花上萬元 貴過歐洲遊

京郊遊在十一長假熱到極點。圖為示意圖。(央視畫面截圖)

新冠疫情影響，不少遊客取消異地遊，只能選擇本地遊，由於需求大增，今年十一假期民宿 價格飆漲。以北京 為例，部分京郊民宿每晚價格高達1萬多元（人民幣，下同，約1405美元），提前半個月都很難搶到房，而這些民宿平時每晚平均也只幾百元。網民稱京郊民宿價格貴過歐洲遊，只能當日來回，這又帶動租車 市場，預訂量暴增近250%。

不少網民近日在網上感嘆「歐洲遊的價格逐漸變成國內遊」。每日人物報導，北京上班族柏辰（化名）想在十一長假去懷柔區的雁栖湖看落日，卻發現當地6月每晚才500多元的普通民宿，十一前出現7000多元的天價，且「即使再貴，都已經訂滿了」。

媒體人李曼琪（化名）在這個十一訂了一套京郊的民宿，每晚價格為一萬多元。「我們是四五個家庭一起出遊，住這種帶整院的民宿。平均下來，每個家庭一晚上兩千來塊錢，也能夠承受」。但不是每個人都和她一樣都負擔，有人想搶到房，需要充值幾萬塊成為會員，才能擁有預訂的資格。

報導指出，由於訂房人數眾多，十一假期的房子，七天基本都是滿房的狀態，大家從9月初就開始預訂了。民宿價格飆漲，使得關於「天價京郊遊」的吐槽，也在社交平台上不斷發酵。

有網友拖家帶口在京郊兩個晚上，四間房，一萬兩千塊說沒就沒了，而這些房間，在平時不過幾百塊。至於那些帶有「豪華」、「尊榮」等字眼的酒店和民宿，價格就更不敢想像了，能飆升到每晚8000多塊，依舊全部訂滿。有網民稱「原來歐洲遊的價格逐漸變成國內遊，現在這價格，都只能京郊遊了」。

報導指出，高價格，顯然是供需關係帶來的。近幾年，受到疫情等因素影響，不少北京遊客只能選擇去北京周邊轉一轉。而在疫情中幾經波折的民宿，就盼著十一假期多賺點錢。連鎖民宿項目創始人張海超說，某種程度上，這也是天價京郊遊出現的原因之一。

本土遊住宿價格飛漲，不少民眾選擇當天來回。瀟湘晨報報導，在本地遊、周邊遊、短途遊的帶動下，十一長假租車自駕成為許多人的選擇，熱門車型更是一車難求。某租車平台上海分公司總經理徐騰瑜表示，訂單量同期和9月份相比，增幅已經超20%。某平台數據更顯示，近一周租車預訂數量環比上周大幅增長248%。其中，親子遊出行是租車市場的一大亮點。