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十一黃金周／陝西大巴未超載 翻覆釀8死21傷

中國新聞組／北京3日電
陝西一輛巴士翻車，導致8人喪生、21人受傷。（取材自微博）
陝西一輛巴士翻車，導致8人喪生、21人受傷。（取材自微博）

中國近日迎來十一長假，卻驚傳悲劇，陝西省榆林市高速公路1日發生大巴車側翻事故，已造成8人死亡、21人輕重傷意外，事故原因尚在調查。

知情者透露，事發時客車上有大量乘客，造成重大人員傷亡。

事發後，現場有人立即撥打了報警電話，當地應急管理部門迅速啟動重特大事故緊急處理機制，組織公安、消防、醫療等救援力量及時趕到事發現場進行處置，被困在車上的乘客被緊急解救出來，所有受傷人員立即送至附近的醫院搶救。

據延安高交大隊「微信公眾號」消息，陝西延安交警2日通報，1日當天下午2時許，惠某斌（男，51歲，榆林市清澗縣人）駕駛榆林市長運集團清澗縣分公司所有的陝KA8803號宇通牌大型普通客車（核載：37人，實載：33人），由南向北行駛至西延高速公路66KM+200M處時，車輛發生側滑後側翻於一車道內，事故造成8人不幸遇難，21人受傷正在治療。事故原因正在進一步調查。

通報還表示，這輛客車核載37人，實載33人，不存在超載問題。

貴州貴陽9月18日才發生大巴車翻覆造成27死20傷的重大事故；十一黃金周假期前的9月28日，中國公安部才發布道路交通安全預警，提醒假期期間在高速公路行車，一定要保持安全車距，切勿疲勞駕駛、超速行駛。沒想到，1日又發生大巴車側翻事故，造成重大人員傷亡。

陝西榆林通報一起高速公路嚴重車禍。（取材自榆林高速公路大隊）
陝西榆林通報一起高速公路嚴重車禍。（取材自榆林高速公路大隊）

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