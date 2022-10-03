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北京防疫如臨大敵 一人確診八人被調查

記者陳言喬、賴錦宏／綜合報導
北京出現零星疫情，圖為北京前門步行街戴口罩的遊客。（中新社）
北京出現零星疫情，圖為北京前門步行街戴口罩的遊客。（中新社）

再過兩周將召開中共20大的北京又現疫情，當局防疫如臨大敵。北京昨通報，有8人未落實防疫規定，被刑事立案調查。北京還通報有兩名台灣人從台灣、香港飛抵北京後確診，另有一名大陸旅客從桃園飛抵北京確診。

北京昨通報，10月1日北京新增境外輸入5名確診病例，有兩名台灣人，確診病例1是9月30日從台灣到北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，10月1日診斷為確診。病例2是9月28日從香港到北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，10月1日診斷為確診。病例3雖是大陸籍，但他是9月28日從台灣到北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，10月1日診斷為確診。

10月1日北京新增兩例本土確診病例，其中一名本土確診病例住在豐台區新發地市場，為隔離觀察人員，10月1日診斷為確診病例。

通報稱，這名47歲的朱姓貨車司機於9月28日晚進北京送貨，他在明知自己有疫情中高風險地區旅居史的情況下，未落實高風險崗位從業人員疫情防控要求，在三名貨主協助下，通過藏匿於駕駛室後排、由另一人代駕違規進入新發地市場。

朱某某隨後出入市場內的飯店、便利商店等場所，相關飯店經營者與便利商店店主未落實掃碼測溫等防控措施，導致多名與朱某某同時空關聯人員密接隔離。

此外，在調查過程中發現，新發地市場的兩名工作人員未嚴格履行疫情防控責任，影響市場防疫工作。豐台公安分局以涉嫌妨害傳染病防治罪，對上述八人依法刑事立案調查。

北京 疫情 防疫

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