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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

中國民眾羡慕各國解封自嘲籠中鳥 出城難入境更難

中國新聞組／北京3日電
中國防疫封控不鬆綁，累計仍逾1500個地區被畫為中高風險區，致民眾寸步難行。1日全國鐵路共運送970萬人次，比過往黃金周首日載客量達1500萬人次大幅下降。（中新社）
中國防疫封控不鬆綁，累計仍逾1500個地區被畫為中高風險區，致民眾寸步難行。1日全國鐵路共運送970萬人次，比過往黃金周首日載客量達1500萬人次大幅下降。（中新社）

中國十一黃金周，官方預估鐵路發送旅客量僅2019年同期的一半，相當於退回2011年水準。外媒報導，主要原因是時值動態清零及20大召開前，防疫封控不鬆綁，累計仍逾1500個地區被畫為中高風險區，致民眾寸步難行。不少民眾看到其他國家恢復正常生活，羡慕之外更自嘲像籠中鳥，怨氣只能往肚裡吞。

中國國家鐵路集團有限公司日前表示，今年黃金周運輸為期11天，預計運送旅客6850萬人次。降至2019年同期的一半。1日全國鐵路共運送970萬人次，開行旅客列車8733列，比過往黃金周首日載客量達1500萬人次大幅下降。

自由亞洲電台報導，鐵路運輸人次減少，與今年黃金周在新冠疫情影響下，中國各地倡導就地過節，且運輸防疫規定嚴格有關；加上中國不放棄動態清零，並在20大召開前嚴格防疫，使得至10月1日，累計仍有1566個地區被畫為中高風險區。

在十一黃金周期間，中高風險區的民眾被迫「足不出戶」及「人不出區」，在社群媒體上不少人哀嘆今年假期全都 泡湯，從春節之後疫情爆發，歷經五一、端午節、中秋節到十一長假，假期不是被關在家，就是在排隊做核酸的路上。

分析指出，中國當前的防疫政策，如同一刀刀將整個國家切割成一個個相對獨立的諸侯國。比如，昆山行政區畫雖隸屬江蘇，但向來被視為上海的衛星城市，許多人住在昆山，到上海工作。但在全球疫情近尾聲之際，上海卻宣布9月10日起至10月底從昆山搭地鐵進入上海，除需測體溫、驗健康碼、掃場所碼，還必須持48小時內核酸檢測陰性證明。原本的「滬昆同城」，如今往返兩地卻像是在進出國。

上海並非唯一對外築起防疫圍籬的城市，在中國當局堅持「動態清零」下，中國各地都是如此自保。而重重防疫關卡加上多變的防疫政策，「非必要不出城」早已成為民眾的生活準則，不少人甚至已兩年多都不曾離開過現在的居住地。然而如此擾人的防疫規定，不僅未能將病毒徹底阻擋在國門外，反而嚴重阻絕了人員的跨境交流。

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