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中國推出油電混合火車

記者林茂仁／即時報導
中國新一代混合動力城際列車首度在陝西省西安市亮相車，身及內飾繪有「長安八景」「鄠邑八景」等圖案。（取材自微博）
中國新一代混合動力城際列車首度在陝西省西安市亮相車，身及內飾繪有「長安八景」「鄠邑八景」等圖案。（取材自微博）

中車長客公司表示，已研發出中國新一代混合動力城際列車，該列車可通過低排量、小功率的內燃動力和大功率的動力電池混合作為牽引動力。

新華社報導，新一代混合動力城際列車首度在陝西省西安市亮相，這種列車是中車長客股份公司為既有非電氣化鐵路量身定制的新型智能化、新能源產品，當列車在站內、市區低速運行時優先採用動力電池組供電，可實現市區內零排放。

該列車採用三輛編組，2動1拖動力配置，運行速度為每小時120公里，列車定員188人，具有快起快停、載客量大等特點，還能夠靈活編組，可滿足中低運量、公交化運營需求，同時採取了多種技術手段，降低運行噪音，讓室內外噪音遠低於標準值。

新一代混合動力城際列車以復興號動車組技術平台為基礎，共設置了900多個實時在線監控點，可實現列車關鍵系統、關鍵部位監測及診斷。列車可以實現無線網絡全覆蓋。

據了解，隨著中國2060碳中和計畫的逐步實施，中國對於節能減碳的要求越來越高，在部份鐵路仍有燃油列車的情況下，在基礎設施無法一步到位的情況下，為順利逐步切換電氣化，藉由混合動力的城際列車，將有助於鐵路方面減少碳排放量，並降低噪音及廢氣排放的汙染，在特定區域仍有其市場需求。

減碳

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