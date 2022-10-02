中首個數字景區 黃山「先遊後付」

黃山旅遊信用遊啟動儀式現場。(取材自中國青年報客戶端)

近日，黃山旅遊正式啟動了「先遊後付」信用遊項目，遊客登錄專屬頁面，就可以0元預訂景區門票、索道票；免押金入住酒店。這也讓黃山成為全中國首個可以先遊玩後付款的景區。

中國青年報報導，為貫徹落實文旅部「十四五」規畫中關於拓展信用應用場景部署要求，推進黃山旅遊數字化轉型戰略，今年十一國慶開始，黃山市將聯合芝麻信用、途馬科技等文旅服務機構在全域推出「信用遊」，並將黃山風景區打造為全中國首個「先遊後付」示範景區。景區已率先實現減免各類押金等便捷消費服務。

「信用遊將作為大黃山旅遊環線內旅遊服務的重點模式進行推廣應用。一方面遊客旅遊前不產生費用不占用資金，另一方面，避免行程有變帶來的退票等手續。」黃山旅遊發展股份有限公司董事長章德輝說，將進一步拓展「先遊後付」覆蓋的景區數量及場景。下一步，黃山風景區則將持續建設「數字景區」，為用戶提供更豐富的數字化體驗。

另據海報新聞報導，搜索「黃山信用遊」，選擇相應的門票、索道等項目，信用分數在550分及以上的遊客，就可以享受「先遊後付」，也就是說下單後無需支付，出遊30天支持自動扣款；這項業務，還支持遊客免押金入住平台內的酒店；免押金租車 ，先租後付；此外，還可以在線上免押金租用帳篷、無人機、自拍桿等各種旅行用品。

遊客邵青認為，「先遊後付」不僅方便更少了很多顧慮，「我們不用排隊去購票，也不用擔心未使用的項目被扣款，非常符合年輕人的消費習慣。」