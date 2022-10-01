網友曬著名物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

有網友近日曬出大陸著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

今（10月1日）天是中國科學院院士、諾貝爾 物理學獎得主、清華大學高等研究中心名譽院長楊振寧的百歲生日。前幾天，有網友曬出了楊振寧百歲生日宴的一段影片，楊振寧身穿襯衫搭配淺色外套坐在桌前，面帶笑容精精神奕奕，小他54歲的妻子翁帆陪伴在身邊。

在楊振寧百歲壽辰到來之際，大陸商務印書館出版了《我知道的楊振寧》一書。該書作者是中國科學院院士、南開大學教授葛墨林，他在二十世紀七○年代末與楊振寧相識，八○年代曾多次赴美追隨楊振寧展開物理學研究，還在振寧的直接領導下創建了南開大學理論物理研究室並聯合培養博士研究生。

葛墨林近日接受澎湃新聞專訪，他講述自己與楊振寧相識往事以及新書內容。他說，「寫楊先生傳記的各種文章太多了，我寫的都是自己親歷的小故事。寫的時候我沒有跟楊先生通氣，文責自負。我個人也沒有寫日記的習慣，但跟楊先生交往的事情我都記得特別清楚。」

葛墨林說，楊振寧是新中國成立後第一位回國訪問的頂尖科學家，晚年放棄美國國籍回清華任教，愛國始終是其精神底色。「楊先生為祖國做了很多事，只是他自己不願意說，很多人並不知道，我希望通過這本書讓更多人瞭解他的愛國精神。」

葛墨林說，（楊振寧）從設立交流基金支持中國學者去海外學術交流，到將大陸國內學者優秀成果介紹出去、擴大中國物理學的國際影響；從組織國際學術會議推動中國物理國際化，到全國各地授課演講勉勵青年學子，為祖國科研、教育 事業貢獻力量貫穿了楊振寧的一生，也成為《我知道的楊振寧》一書的思想主線。

葛墨林並說，兩年前，他就開始準備楊先生的100歲獻禮。「楊先生是國際大師，我們一定要請國際權威人士（來撰稿）。這裡面也有遺憾，當初英國皇家 學會前任會長阿蒂亞爵士，俄羅斯科學院院士法捷耶夫（曾任國際數學聯盟主席），還有著名的物理學家戴森，在國際理論物理學界提起戴森，無人不曉。這三位過去經常來南開大學數學所開會，我跟他們很熟，他們是楊先生的好朋友，都答應了要寫文章。結果到了去年，紛紛過世了……後來就把他們的相片放在了書的後面。」

訪談中，葛墨林還提到翁帆。他說，楊先生晚年的生活可以平安順遂，這裡面翁帆女士絕對功不可沒。有一次楊先生得病細菌感染，高燒40度。是翁帆一直守在先生身邊，寸步不移。先生後來自己回憶，他當時感覺到生命將盡，是翁帆在喊他：「達令！達令！」。自己的魂好像被愛人叫住了，又慢慢下降，回到身體裡。