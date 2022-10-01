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解碼中國十一長假旅遊市場 即興度假成為新趨勢

記者葉文義／即時報導
中國十一黃金周長假啟動，因多地宣導就地過節，本地休閒、省內短途遊仍舊是假期主流。（新華網）
中國十一黃金周長假啟動，因多地宣導就地過節，本地休閒、省內短途遊仍舊是假期主流。（新華網）

中國十一黃金周長假啟動，因多地宣導就地過節，本地休閒、省內短途遊仍舊是假期主流。值得注意的是，中國防疫常態化下，超過五成民眾會選擇在出遊前三天內甚至當天臨時制訂計畫。旅遊平台報告提出，基於「臨時決策、本地探索、小眾玩法」等特徵下的「即興度假」將成為假期新趨勢。

美團平台上，景區、酒店、玩樂、餐飲等本地消費業態搜索熱度大漲，有七成用戶表示，今年十一長假將選擇省內、市內遊，打卡景點樂園、泡酒店宅民宿、吃喝玩樂探店成為受訪用戶「即興度假」的主流選擇。

美團研調顯示，用戶出行決策時間明顯縮短，長假期間的出遊「臨時化」特徵愈發明顯。以2022年五一假期為例，提前三天以內產生的訂單的比例同比增長約20％，當天預訂的訂單占比最高。調查問卷還顯示，今年十一「臨時決策」的出遊特徵延續，住宿、景區、交通等旅遊品類有望迎來新的預訂小高峰。

美團數據顯示，今年十一假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵字搜索量較上周暴漲440％。北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。

值得注意的是，防疫常態化下，超過五成用戶會選擇在出遊前三天內甚至當天臨時制訂計畫。報告提出，基於「臨時決策、本地探索、小眾玩法」等特徵下的「即興度假」將成為假期新趨勢。

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