廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

中國社交媒體近日瘋傳一段「校園活春宮」影片，事件發生在廣東財經大學華商學院，一對男女疑似正在做愛做的事，透過玻璃兩人的輪廓清晰可見，立刻吸引大批學生圍觀「吃瓜」，擠得現場水洩不通。最後，男子跳窗離開，留下女方進退兩難，引發熱烈討論。

據網易報導，在微博上輸入關鍵字，可以看到許多網友附上當時的影片、照片。根據畫面顯示，從窗戶外頭清晰可見，廁所內一對男女的身影交疊，曖昧姿勢引人遐想。

該事件在校內迅速傳開，最初發現的學生透過社群 平台大量轉傳，瞬間吸引大批學生圍觀「吃瓜」，紛紛拿起手機拍攝，甚至有人趴在窗戶上看。把現場擠得水洩不通。

據了解，事發現場是在校內廁所，當時男方見苗頭不對，趕緊跳窗離去，獨留女子在廁所內，由於外頭圍觀人數眾多，讓她呈現動彈不得的窘境。最後，校方出動警察 ，將女方帶走，才結束這場鬧劇。