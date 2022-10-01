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9成民眾挺續用健康碼？胡錫進戰官媒文疑遭刪

中國新聞組／北京1日電

一項調查稱，有超過九成的受訪者希望健康碼繼續存在，前環球時報總編輯胡錫進不僅質疑調查，還發文反對，但沒多久，胡錫進的文章已經從他的個人微博上消失；受疫情影響，中國9月製造業景氣依然不佳，有學者呼籲官方調整現行防疫政策。

由中國官媒人民日報旗下的「國家治理周刊」發表的調查，胡錫進對民調的科學和準確性提出質疑，不相信民調結果契合真實的公眾意見，他指疫情過後，健康碼應當休眠。

胡錫進的微博，9月30日已看不到這篇文章，不過在網易報導胡錫進發文的評論區，仍可看見有「支持一下老胡」的留言討論，有人批評這個民調，「根本沒有調查，張口就來，九成？10億人口？」、「一定要把九成找出來」。

另據觀察者網報導，受多地新冠疫情反彈等因素影響，製造業景氣依然不佳，北京大學國家發展研究院院長姚洋日前在北京一場演講中指出，下半年大陸經濟成長率若能達到4%就已經很好，他委婉呼籲官方調整現行防疫政策，在保增長和防疫之間找到一個更好的平衡。

姚洋認為，官方必須拿出「真金白銀」來促進消費，例如發行特別消費國債，主要針對受疫情影響較大的低收入家庭和失業者。他建議的發行量為人民幣1.4兆元(約1967萬美元)。同時，姚洋還呼籲官方建立長效防疫措施。

疫情 防疫 民調

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