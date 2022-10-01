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防疫怪象… 山東東營2確診 百萬人做核酸

中國新聞組／北京1日電
29、30日，北京市新增三例京外關聯本土新冠肺炎病毒感染者，其中有一病例病毒確認屬於OmicronBA.5.2變異株。 (中新社)
29、30日，北京市新增三例京外關聯本土新冠肺炎病毒感染者，其中有一病例病毒確認屬於OmicronBA.5.2變異株。 (中新社)

中國的防疫強度又一次讓人震驚。在山東東營市，目前有上千人被當局畫成了「重點人員」，171萬人接受全市範圍內的多輪核酸檢測，兩個街道被要求「足不出戶、上門服務」的「封控」措施。而當地的新冠感染病例，則是兩例。另外，北京兩天出現三例本土疫情，爆BA.5.2變異株。

自由亞洲電台報導，「截止9月30日下午2時，排查出密接940人、次密接879人、重點人員1327人，全部落實隔離管控措施。對涉及市外人員，第一時間將有關信息推送至相關省市…。」這是山東東營市副市長孫永於9月30日在當地新冠疫情防控新聞發布會上的講話。

東營當地儘管有成百上千的人被當局落實了「管控措施」，並被畫分成密接者、次密接者、重點人員。但實際上，該市只是9月29日這天、在下轄的東營區發現了兩例新冠感染者。其中一例是輕症、1例是無症狀。

目前，東營市已對密接、次密接等「重點人員」進行了核酸檢測，結果都是陰性。此外，當地也在全市展開了多輪次區域核酸檢測，完成採樣的171萬人也都是陰性。此外，東營已經將兩個區域畫為高風險區，採取「足不出戶、上門服務」等「封控」措施。

對此，山東醫學從業人員陳先生說：「這樣是完全沒有用的，完全是勞民傷財，完全是違反科學，完全是沒有達到防疫的作用。在我看來，已經變成用政治手段進行高壓維穩。」

在微博上，出現了不少抱怨的言論。有人表示本來準備從外地回到在東營的家中，但這一計畫「全部泡湯」。也有人表示自己的「十一」出遊計畫沒有辦法進行了。還有人說，自己的婚禮受到了影響。

另據本報系聯合報報導，北京市9月30日召開記者會通報，29、30日，北京市新增三例京外關聯本土新冠肺炎病毒感染者，其中有一病例病毒確認屬於OmicronBA.5.2變異株，另有一例在社會面篩查中發現的感染者，就位在前年曾爆發過聚集疫情的豐台區新發地市場。

北京 檢測 疫情

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